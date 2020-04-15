Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко вважає, що при оптимістичному сценарії до кінця квітня коронавірусом захворіють близько 10 тисяч громадян.

Про це він розповіла в інтерв’ю “НВ”.

Ляшко пояснив, що при песимістичному сценарії в Україні розраховували на 64 тисяч хворих в цей період.

“І нормально, якщо ми до кінця квітня вийдемо на 10 тис. Найбільш песимістичний сценарій, який ми обговорювали раніше, – це 80%, потім 50%, потім 25% населення, які перехворіють коронавірусом … При інфікуванні 25% населення (воно буде не одномоментним) ми розраховували, що на піку в один день зараженими виявляться близько 64 тис. осіб. І ось, уявіть собі, настає цей день. 64 тис. осіб потрапляють до відділень інтенсивної терапії. А фактично в країні в таких відділеннях 5 тис. ліжок. Тобто потрібно покласти на одне ліжко когось із 12 осіб”, – розповів він.

Також Ляшко зазначив, що восени може бути нова хвиля заражень коронавірусом невизначеної висоти, оскільки вірус ще не вивчений.

“Всі сподівалися, що COVID перекрутиться в Азії, втратить свою імуногенність і його сил на більше не вистачить. Але ми бачимо, що він зараз творить в Європі”, – пояснив він.