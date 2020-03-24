Про це повідомив сьогодні на брифінгу головний санітарний лікар України, заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко.

“Близько 400 апаратів для штучної вентиляції легень є у відділеннях інтенсивної терапії інфекційних лікарень. Близько 3500 апаратів є у відділеннях інтенсивної терапії, які в перспективному плані перепрофілювання лікарень надалі можуть використовуватися для надання реанімаційної допомоги хворим з коронавірусною хворобою”, – зазначив він.

Ляшко уточнив, що також є значна кількість апаратів для штучної вентиляції легенів “в операційних, які проводили планові операції”.

За словами заступника міністра, оскільки на час карантину заборонені планові операції, то апарати ШВЛ з операційних можуть бути пущені в дію.

Ляшко додав, що багато приватних медустанов, які раніше не надавали статистику до  МОЗ України, також переформатовуються і “виділяють поверхи, бокси, кімнати для потенційного надання допомоги” хворим з COVID-19.

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