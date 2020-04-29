В Україні перебіг коронавірусної хвороби від моменту виявлення у людини до негативного ПЛР-тесту, тобто одужання, триває 18-21 день.

Про це розповів міністр охорони здоров’я Максим Степанов під час наради з питань запобігання поширенню коронавірусу.

“Усі 11 померлих за останню добу мали серйозні супутні захворювання, зокрема серцево-судинні, цукровий діабет, проблеми з легенями. Це ускладнило перебіг COVID-19 та призвело до смерті”, -пояснив Степанов.

Він додав, що в середньому перебіг хвороби в Україні від моменту виявлення до негативного ПЛР-тесту, тобто одужання, триває 18-21 день.

На нараді також обговорили те, що в Україні кількість хворих за добу досі перевищує кількість тих, хто одужав, а тому триває зростання кількості недужих на COVID-19. За минулу добу було зафіксовано 456 нових випадків, 111 осіб – одужали.

Серед лідерів за захворюваністю на COVID-19 залишаються Чернівецька, Тернопільська області та місто Київ.