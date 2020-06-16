Високий рівень захворюваності на коронавірус в Україні протягом тижня не пов'язаний зі збільшенням кількості ПЛР-тестувань.

Про це розповів міністр охорони здоров’я Максим Степанов під час брифінгу.

“Якщо ми говоримо про кількість тестувань, ви бачите, що близько 10 тис. тестувань методом ПЛР ми вже робимо близько двох тижнів, а значне зростання нових підтверджених випадків на COVID-19 в нас почало відбуватися на минулому тижні, коли ми стійко перейшли поріг і почали ставити антирекорди у понад 600. Ми пов’язуємо це, в тому числі, з тим, що всі ми переплутали пом’якшення карантинних заходів з повним скасуванням усіх обмежень”, – сказав він.

Також Степанов розповів про окремі спалахи в певних населених пунктах. За його словами, причина цього є проведення свят без дотримання протиепідемічних заходів.

“Ми вважаємо, що основним критерієм для того, щоб знизити ризик інфікування і, як наслідок, знизити кількість захворювань, є дотримання рекомендацій Міністерства охорони здоров’я”, – додав міністр.

За словами Степанова, в Україні, крім основних показників захворюваності, зростають також показники кількості звернень громадян із симптомами коронавірусної хвороби і кількості госпіталізацій.

Міністр наголосив, що посилити карантинні заходи можна в рамках адаптивного карантину на певній території. “Що стосується посилення карантинних заходів – на сьогодні у нас існує адаптивний карантин, який чітко передбачає критерії, за якими може визначатися посилення карантину на конкретній території”, – сказав він.