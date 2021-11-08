Про це йшлося в етері шоу “Свобода слова” на телеканалі ICTV.

Як сповіщалося, 8 листопада набрав чинності наказ МОЗ №2153 від 04.10.2021 року “Про затвердження переліку професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов’язковим профілактичним щепленням”.

Відтак освітяни та працівники органів влади, які не зробили щеплення проти коронавірусу і не мають протипоказань до цього, з понеділка не мають змоги працювати.

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Утім ці обмеження наразі не застосовують до лікарів. За словами міністра, це пов’язано із нестачею медичних працівників.

“Лікарів не вистачає. Коли ми перебуваємо на піку захворюваності, в перший етап запустити медичних працівників, і відсторонити чи медсестру, чи лікаря від виконання обов’язків…. Ми можемо комусь недодати медичну допомогу. Бувають такі районні лікарні, де два анестезіологи. Їх два, відсторони від роботи і COVID-відділення зупиняється”, — зазначив він.

Однак в майбутньому лікарі можуть потрапити в перелік професій, для яких щеплення є обов’язковим.

“Тому ми провели аналіз, чітко розуміємо, де вони, і в наступних етапах розширення переліку професій з’явиться і професія “медичний працівник”, — заявив міністр.

За словами Ляшка, серед лікарів кількість щеплених — близько 80%. При цьому найвищі показники серед тих, хто працює в COVID-відділеннях.