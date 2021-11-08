Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що смертність серед тих, хто захворів на коронавірусну хворобу, буде високою ще впродовж 2-3 тижні.

Про це йшлося в етері шоу “Свобода слова” на телеканалі ICTV.

Як сповіщалося, 8 листопада набрав чинності наказ МОЗ №2153 від 04.10.2021 року “Про затвердження переліку професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов’язковим профілактичним щепленням”.

Відтак освітяни та працівники органів влади, які не зробили щеплення проти коронавірусу і не мають протипоказань до цього, з понеділка не мають змоги працювати.

Утім ці обмеження наразі не застосовують до лікарів. За словами міністра, це пов’язано із нестачею медичних працівників.

“Лікарів не вистачає. Коли ми перебуваємо на піку захворюваності, в перший етап запустити медичних працівників, і відсторонити чи медсестру, чи лікаря від виконання обов’язків…. Ми можемо комусь недодати медичну допомогу. Бувають такі районні лікарні, де два анестезіологи. Їх два, відсторони від роботи і COVID-відділення зупиняється”, — зазначив він.

Однак в майбутньому лікарі можуть потрапити в перелік професій, для яких щеплення є обов’язковим.

“Тому ми провели аналіз, чітко розуміємо, де вони, і в наступних етапах розширення переліку професій з’явиться і професія “медичний працівник”, — заявив міністр.

За словами Ляшка, серед лікарів кількість щеплених — близько 80%. При цьому найвищі показники серед тих, хто працює в COVID-відділеннях.