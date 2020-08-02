Про це на брифінгу заявив Максим Степанов, міністр охорони здоров’я.
Згідно з пропозиціями МОЗ до держбюджету, зарплата водія швидкої має складати 10-12 тисяч гривень, диспетчера — 12-13 тисяч, фельдшера — 14-16 тисяч, лікаря — 20-22 тисячі гривень.
Крім цього, за словами міністра, необхідно якнайшвидше покращити матеріальну базу, оновити карети швидкої допомоги.
“На сьогодні це близько 1800 автомобілів, яким понад 10 років або які взагалі виведені з експлуатації, але перебувають на балансі станцій екстреної медичної допомоги. У цьому році Міністерство охорони здоров’я планує закупити до 400 автомобілів, ще 1400 будуть придбані у наступні два роки”, – зазначив Максим Степанов.
- Міністр охорони здоров’я вважає, що початкова заробітна плата лікаря в Україні повинна бути в межах 20-25 тисяч гривень. Але оскільки одночасно збільшити заробітну плату до такого рівня буде складно, зміни будуть відбуватися поступово.