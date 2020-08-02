На наступний рік заплановано встановлення справедливої заробітної плати для працівників екстреної медичної допомоги.

Про це на брифінгу заявив Максим Степанов, міністр охорони здоров’я.

Згідно з пропозиціями МОЗ до держбюджету, зарплата водія швидкої має складати 10-12 тисяч гривень, диспетчера — 12-13 тисяч, фельдшера — 14-16 тисяч, лікаря — 20-22 тисячі гривень.

Крім цього, за словами міністра, необхідно якнайшвидше покращити матеріальну базу, оновити карети швидкої допомоги.

“На сьогодні це близько 1800 автомобілів, яким понад 10 років або які взагалі виведені з експлуатації, але перебувають на балансі станцій екстреної медичної допомоги. У цьому році Міністерство охорони здоров’я планує закупити до 400 автомобілів, ще 1400 будуть придбані у наступні два роки”, – зазначив Максим Степанов.