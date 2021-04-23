Про це повідомив сьогодні на брифінгу заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко.
Йдеться про 1,4 млн доз вакцини, виготовленої за ліцензією компанії AstraZeneca, і 950 тисяч доз вакцини від компанії Pfizer.
“21 квітня Глобальна ініціатива COVAX надіслала нам листа про те, що до кінця травня ми очікуємо наступну поставку вакцини AstraZeneca в розмірі 1,4 млн доз вакцини. І до кінця червня ми повинні також отримати 950 тисяч доз вакцини Pfizer”, – зазначив Ляшко.
Він нагадав, що загалом планується до поставки в Україну в рамках механізму COVAX “як мінімум 8 млн доз вакцин”.
Минулого тижня в рамках цієї ініціативи до України було доставлено першу партію вакцини проти коронавірусу розробки американської компанії Pfizer та німецької BioNTech.
Сьогодні в Україну доставили понад 367 тисяч доз вакцини AstraZeneca-SKBio, яка виготовлена на південнокорейському майданчику.
Усі вакцини у межах COVAX Україна отримує безоплатно.
(На відео – з 3:50)
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