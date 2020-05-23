У МОЗ вважають, що Київ ще не готовий до другого етапу пом’якшення карантину

На сьогоднішній день перехід до другого етапу пом'якшення карантину в Києві неможливий через перевищення показника захворюваності на 100 тисяч населення.

Про це заявив під час брифінгу міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

“Наразі в Києві показник інцидентності перевищує 12 і перебуває на рівні 15. Звичайно, якщо ми говоримо про сьогоднішній день, перехід до другого етапу пом’якшення поки не можливий”, – сказав Степанов, відповідаючи на запитання про можливий запуск роботи метрополітену в столиці 25 травня.

Він також додав, що ситуація може змінитися найближчими днями і тоді буде ухвалено відповідне рішення на регіональній комісії ТЕБ та НС.