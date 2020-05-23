У МОЗ вважають, що Київ ще не готовий до другого етапу пом’якшення карантину

Про це заявив під час брифінгу міністр охорони здоров’я Максим Степанов.
“Наразі в Києві показник інцидентності перевищує 12 і перебуває на рівні 15. Звичайно, якщо ми говоримо про сьогоднішній день, перехід до другого етапу пом’якшення поки не можливий”, – сказав Степанов, відповідаючи на запитання про можливий запуск роботи метрополітену в столиці 25 травня.
Він також додав, що ситуація може змінитися найближчими днями і тоді буде ухвалено відповідне рішення на регіональній комісії ТЕБ та НС.
- Раніше повідомлялося, що 8 областей України та місто Київ не готові перейти до другого етапу зняття обмежень карантину, введених через епідемію коронавірусу.