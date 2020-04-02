Про це повідомив сьогодні на брифінгу головний санітарний лікар України, заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко.

“Ми працювали з Інститутом молекулярної біології, працювали з іншими виробниками вітчизняних тестів. Я думаю, що наступного тижня у нас уже буде серійне виробництво тестів і будуть поставки вітчизняних тестів до ПЛР-лабораторій. І ми спокійно забезпечимо всіх, хто цього потребує, лабораторними дослідженнями”, – наголосив Ляшко.

Він уточнив, що приватні лабораторії “готові надавати свої пункти забору біологічного матеріалу”.

Варто відзначити, що раніше Україна імпортувала тести на коронавірус або отримувала їх у вигляді гуманітарної допомоги.

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(На відео – з 11:00)