Про це повідомив сьогодні на брифінгу головний санітарний лікар України, заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко.
“Ми працювали з Інститутом молекулярної біології, працювали з іншими виробниками вітчизняних тестів. Я думаю, що наступного тижня у нас уже буде серійне виробництво тестів і будуть поставки вітчизняних тестів до ПЛР-лабораторій. І ми спокійно забезпечимо всіх, хто цього потребує, лабораторними дослідженнями”, – наголосив Ляшко.
Він уточнив, що приватні лабораторії “готові надавати свої пункти забору біологічного матеріалу”.
Варто відзначити, що раніше Україна імпортувала тести на коронавірус або отримувала їх у вигляді гуманітарної допомоги.
(На відео – з 11:00)
- Раніше повідомлялося, що Інститут молекулярної біології Національної академії наук України виготовив першу партію експрес-тестів на коронавірус COVID-19.
- Президент Володимир Зеленський повідомляв, що найближчим часом Інститут молекулярної біології НАН України виготовить 200 тисяч експрес-тестів на виявлення коронавірусу.