Замовлені Міністерством охорони здоров'я України у Китаю костюми біологічного захисту для медиків поставлять у нашу країну із затримкою.

Про це повідомила сьогодні на брифінгу заступник голови МОЗ Світлана Шаталова.

За її словами, затримка пов’язана з рішенням уряду Китаю посилити контроль над експортом протиепідемічних захисних засобів.

“МОЗ уклало договір на поставку 71 тисячі костюмів біологічного захисту… Вони повинні були надійти в Україну до 1 травня. На сьогодні ми отримали повідомлення від заводу-виробника, постачальника про те, що 25 квітня уряд Китаю ухвалив додаткове рішення про повний контроль за всіма засобами індивідуального захисту, що експортуються з КНР. І сьогодні ми отримали таку інформацію, що можлива затримка в надходженні цих костюмів біологічного захисту, оскільки це пов’язано з додатковим контролем урядом КНР”, – розповіла Шаталова.

Вона уточнила, що китайський виробник надав “повністю всю сертифікацію”, яка підтверджує “якість і відповідність продукції стандартам”.

У МОЗ очікують, що проблема з постачанням буде вирішена протягом 10 днів.

“Ми очікуємо, що протягом 10 днів ситуація буде вирішена. Насправді наш виробник повідомив, що всі наші костюми виготовлені, очікують дозволу на експорт”, – заявила Шаталова.

(На відео – з 31:35)

Нагадаємо, раніше було оприлюднено інформацію, що МОЗ України закуповує захисний одяг для лікарів за набагато вищою ціною (приблизно в два рази дорожче), ніж це вдається волонтерам і державному підприємству “Медичні закупівлі України”.

У міністерстві ж стверджують, що закуплені МОЗ костюми (китайського виробництва), які як мінімум на 40 % дорожчі за українські аналоги, гарантують безпеку медиків.

“Для порівняння, щоб було зрозуміло: взяти, наприклад, Volkswagen і “Запорожець” – і те, й те машина. Але і вартість їх різна, і вміст різний, і наповнення різне… У нас є річ, яка відповідає стандартам захисту від інфекційних агентів, а з іншого боку – робочий одяг, сфера застосування якого – побут, використання в виробництвах, торгівлі. У мене виникає запитання: вони ідентичні?” – заявляла раніше з цього приводу Шаталова.