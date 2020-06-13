Причиною зростання випадків захворювання на коронавірус COVID-19 в Україні є не збільшення кількості тестувань, а ослаблення карантину.

Про це повідомив сьогодні на брифінгу заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко за підсумками засідання комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

“Динаміка, яка у нас є, вона показує, що іноді збільшення кількості тестувань не тягне за собою збільшення кількості виявлених хворих на коронавірусну хворобу. Ми пов’язуємо збільшення кількості виявлення випадків коронавірусу, які реєструються протягом останніх трьох днів, саме з пом’якшенням карантинних заходів” , – наголосив Ляшко.

Він уточнив, що зростання випадків зараження, зокрема, пов’язано з тим, що суб’єкти господарювання не дотримуються протиепідемічних норм.

“Ми бачимо значні порушення, як перевізниками, так й іншими організаціями. Сьогодні керівник служби з питань безпеки харчових продуктів і захисту прав споживачів доповідав, що кожен шостий об’єкт, який перевіряється інспекторами, має порушення в своєму закладі, що стосуються великої кількості перебування людей… Це більше стосується торгових центрів. Відсутність антисептиків, масок на обличчях у закритих приміщеннях”, – розповів головний санлікар.

“Ми не говоримо про доцільність носіння маски на свіжому повітрі сьогодні, але маска повинна бути на обличчі, закриваючи рот і ніс, у всіх, хто відвідує громадські заклади, яким дозволено функціонувати в умовах адаптивного карантину”, – додав Ляшко.

(На відео – з 7:30)