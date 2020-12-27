Про це повідомляє Центр громадського здоров’я МОЗ України.

Найперше, що радять у МОЗ, так це те, що варто залишатися вдома, якщо почуваєтеся зле.

“Це нормально, якщо ви скасуєте або перенесете вечірку”, – йдеться у повідомленні.

Варто ретельно продумати заходи безпеки і заздалегідь повідомити правила гостям.

  • Обмежте кількість гостей, щоб створити можливості для фізичної дистанції. Уникайте прямого контакту, наприклад, рукостискання чи обійми.
  • За можливості святкуйте на відкритому повітрі. Якщо святкування буде в закритому приміщенні – регулярно провітрюйте його.
  • Просіть гостей носити маски.
  • У МОЗ рекомендують потурбуватися про мило та антисептики, аби гості могли в будь-який момент ними скористатися.
  • Просіть гостей не співати і не кричати, особливо в приміщенні. Знизьте гучність фонової музики, щоб людям не доводилося голосно кричати або говорити, аби їх почули;
  • Надягайте маску, коли готуєте. Обмежте скупчення гостей в місцях, де готують їжу.
  • Дезінфікуйте поверхні та предмети спільного користування.