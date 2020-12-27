Про це повідомляє Центр громадського здоров’я МОЗ України.
Найперше, що радять у МОЗ, так це те, що варто залишатися вдома, якщо почуваєтеся зле.
“Це нормально, якщо ви скасуєте або перенесете вечірку”, – йдеться у повідомленні.
Варто ретельно продумати заходи безпеки і заздалегідь повідомити правила гостям.
- Обмежте кількість гостей, щоб створити можливості для фізичної дистанції. Уникайте прямого контакту, наприклад, рукостискання чи обійми.
- За можливості святкуйте на відкритому повітрі. Якщо святкування буде в закритому приміщенні – регулярно провітрюйте його.
- Просіть гостей носити маски.
- У МОЗ рекомендують потурбуватися про мило та антисептики, аби гості могли в будь-який момент ними скористатися.
- Просіть гостей не співати і не кричати, особливо в приміщенні. Знизьте гучність фонової музики, щоб людям не доводилося голосно кричати або говорити, аби їх почули;
- Надягайте маску, коли готуєте. Обмежте скупчення гостей в місцях, де готують їжу.
- Дезінфікуйте поверхні та предмети спільного користування.
- Раніше #Букви зібрали поради, як відсвяткувати Новий рік та Різдво в умовах епідемії.