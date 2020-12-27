У Міністерстві охорони здоров'я дали кілька рекомендацій, як безпечно відсвяткувати Новий рік і Різдво в умовах епідемії коронавірусу.

Про це повідомляє Центр громадського здоров’я МОЗ України.

Найперше, що радять у МОЗ, так це те, що варто залишатися вдома, якщо почуваєтеся зле.

“Це нормально, якщо ви скасуєте або перенесете вечірку”, – йдеться у повідомленні.

Варто ретельно продумати заходи безпеки і заздалегідь повідомити правила гостям.

Обмежте кількість гостей, щоб створити можливості для фізичної дистанції. Уникайте прямого контакту, наприклад, рукостискання чи обійми.

За можливості святкуйте на відкритому повітрі. Якщо святкування буде в закритому приміщенні – регулярно провітрюйте його.

Просіть гостей носити маски.

У МОЗ рекомендують потурбуватися про мило та антисептики, аби гості могли в будь-який момент ними скористатися.

Просіть гостей не співати і не кричати, особливо в приміщенні. Знизьте гучність фонової музики, щоб людям не доводилося голосно кричати або говорити, аби їх почули;

Надягайте маску, коли готуєте. Обмежте скупчення гостей в місцях, де готують їжу.

Дезінфікуйте поверхні та предмети спільного користування.