В МОЗ відповіли, чи будуть першочергово вакцинувати керівництво держави

У затвердженому Урядом національному плані вакцинації українців не передбачено першочергове щеплення керівництва держави проти COVID-19. Однак план вакцинації можуть змінити ситуативно.

Про це заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов в ефірі телеканалу Україна 24.

“Згідно з планом у нас не передбачено вакцинацію керівництва держави: президента, прем’єр-міністра, міністра охорони здоров’я”, – резюмував Степанов.

При цьому міністр зазначив, що плани можуть змінитися, оскільки в Україні низький відсоток людей, які готові отримати щеплення. Показова вакцинація керівництва держави може змотивувати українців довіряти вакцинам.

“Кількість людей, які бажають робити щеплення безкоштовно, у нас сьогодні складає близько 43-44%. Це дуже мало. Багато хто каже, що в інших країнах, керівництво власним прикладом показувало безпечність вакцини. Тому я не виключаю, що можемо передбачити це (вакцинацію керівництва держави, – ред.) заради цього”, – пояснив він.

Міністр пообіцяв початок вакцинації одразу після отримання вакцини. Орієнтовно, процес розпочнеться після 15 лютого. Разом із цим Степанов анонсував підписання контракту про постачання вакцини, але деталі поки не озвучив, посилаючись на умови нерозголошення.