Covid-19 Україна

оновлено 03.02.2021 о 19:02

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В МОЗ відповіли, чи будуть першочергово вакцинувати керівництво держави

У затвердженому Урядом національному плані вакцинації українців не передбачено першочергове щеплення керівництва держави проти COVID-19. Однак план вакцинації можуть змінити ситуативно.

Середа, 3 лютого 2021, 20:13

Про це заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов в ефірі телеканалу Україна 24.

“Згідно з планом у нас не передбачено вакцинацію керівництва держави: президента, прем’єр-міністра, міністра охорони здоров’я”, – резюмував Степанов.

При цьому міністр зазначив, що плани можуть змінитися, оскільки в Україні низький відсоток людей, які готові отримати щеплення. Показова вакцинація керівництва держави може змотивувати українців довіряти вакцинам.

“Кількість людей, які бажають робити щеплення безкоштовно, у нас сьогодні складає близько 43-44%. Це дуже мало. Багато хто каже, що в інших країнах, керівництво власним прикладом показувало безпечність вакцини. Тому я не виключаю, що можемо передбачити це (вакцинацію керівництва держави, – ред.) заради цього”, – пояснив він.

Міністр пообіцяв початок вакцинації одразу після отримання вакцини. Орієнтовно, процес розпочнеться після 15 лютого. Разом із цим Степанов анонсував підписання контракту про постачання вакцини, але деталі поки не озвучив, посилаючись на умови нерозголошення.

Зазначимо, що раніше головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявляв, що першими вакцинуватимуться медичні працівники.

Крім того, Зеленський у листопаді перехворів на COVID-19, а лікар-генетик Олександр Коляда в коментарі #Буквам розповідав, що людям, які нещодавно перехворіли на коронавірус, вакцинуватися не потрібно.

Своєю чергою, Шмигаль запевняв, що першу партію вакцин отримають лікарі, що працюють на передовій боротьби з COVID-19. Сам він збирався вакцинуватися власним коштом у другу або третю чергу, коли офіційно зареєстрована вакцина надійде у клініки.

Нагадаємо, що у лютому Україна отримає 117 000 доз м-РНК вакцини від Pfizer-BioNTech американського виробництва. Також очікується надходження від 2,2 до 3,7 млн доз вакцини AstraZeneca/Oxford.

  • Міністерство охорони здоров’я України визначило 9 пріоритетних груп населення, які будуть першочергово вакциновані проти коронавірусу COVID-19. Увесь процес вакцинації планується провести в п’ять етапів.
  • Вакцинація проти коронавірусу COVID-19 в Україні буде добровільною для громадян.
  • Більша частина українців не готові робити щеплення проти коронавірусу COVID-19, навіть якщо вакцина буде безкоштовною. Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою “Рейтинг” протягом 14-16 січня 2021 року.
Теги: COVID-19, вакцинація, Максим Степанов, МОЗ

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