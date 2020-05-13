Про це сказано в документі, який є в розпорядженні LB.ua.

У відомстві зазначили, що після перевірки з’ясувалося, що тести українського підприємства “Укргентех” неточні.

“За результатами верифікації методики однокрокової полімеразної ланцюгової реакції зі зворотною транскрипцією з використанням тест-системи «Detection Kit for 2019 Novel Coronavirus (2019 nCoV) RNA (PCR-Fluorescence Probing)» виробництва ТОВ “Укргентех” … ця система визнається не верифікованою”, – повідомили в Центрі.

Під час перевірки виявилося, що тест-системи видають різні показники чутливості і специфічності в аналогічних умовах (при випробуваннях і заявлені виробником, – ред.).

“Заявлені виробником значення чутливості і специфічності цієї тест-системи не підтверджені верифікаційними дослідженнями в практичних лабораторіях. З огляду на результати верифікації, використання такої тест-системи не може здійснюватися в установах охорони здоров’я для етіологічної діагностики COVID-19“, – сказано в листі.

Раніше один із заступників керівника Офісу президента Кирило Тимошенко заявляв, що “Укргентех” зробить близько 600 тисяч таких ПЛР-тестів.

З цього приводу голова організації StateWatch Гліб Канівський зазначив, що спочатку в Офісі президента заявили про масштабну закупівлю тестів, і тільки після цього їх вирішили перевірити.

При цьому, на платформі публічних закупівель Prozorro взагалі не було якихось масштабних закупівель з боку влади в “Укргентеха”.

“А це значить, що заява ОПУ була нереалізованою обіцянкою. І тому громадськості немає чому обурюватися. Так як бюджетні кошти, ще не витратили на тести ТОВ “Укргентех” – зазначив Каневський.