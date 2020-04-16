Про це повідомили в Центрі громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України.
У повідомленні сказано, що в групу ризику потрапляють тільки вагітні з супутніми хронічними захворюваннями і патологіями. Наприклад, з цукровим діабетом, онкозахворюваннями, хронічними захворюваннями легень і серця.
Наразі зафіксовано тільки два випадки зараження коронавірусом від матері до новонародженого. Медики припускають, що зараження може відбуватися вже після пологів.
Медики радять жінки, у якої є симптоми COVID-19, самоізолюватись і терміново зв’язатися з сімейним лікарем.
Також в повідомленні зазначено, що якщо в момент захворювання коронавірусом вагітної приходить час народжувати шляхом кесаревого розтину, то медикам радять робити спинальну або епідуральну анестезію, уникаючи загального наркозу.
- В Україні станом на ранок 15 квітня зафіксовано 3764 випадки коронавірусної хвороби COVID-19. За добу підтверджено рекордні 392 нових випадки зараження.
- Раніше повідомлялося, що в Україні пік захворюваності на коронавірус очікується 17 квітня, а з карантину країна може почати виходити з 24 квітня.