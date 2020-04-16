Вагітні жінки не є більш вразливими до коронавірусу COVID-19, тобто не входять в групу ризику.

Про це повідомили в Центрі громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України.

У повідомленні сказано, що в групу ризику потрапляють тільки вагітні з супутніми хронічними захворюваннями і патологіями. Наприклад, з цукровим діабетом, онкозахворюваннями, хронічними захворюваннями легень і серця.

Наразі зафіксовано тільки два випадки зараження коронавірусом від матері до новонародженого. Медики припускають, що зараження може відбуватися вже після пологів.

Медики радять жінки, у якої є симптоми COVID-19, самоізолюватись і терміново зв’язатися з сімейним лікарем.

Також в повідомленні зазначено, що якщо в момент захворювання коронавірусом вагітної приходить час народжувати шляхом кесаревого розтину, то медикам радять робити спинальну або епідуральну анестезію, уникаючи загального наркозу.