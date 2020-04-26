Графік скасування карантину в Україні може бути переглянутий.

Про це в програмі “Факти тижня” на телеканалі ICTV заявив головний санітарний лікар, заступник міністра охорони здоров’я України Віктор Ляшко.

Він заявив, що в разі “стрімкого зниження” нових випадків зараження коронавірусом в Україні карантинні обмеження можуть бути скасовані швидше, ніж планувалося.

“Якщо у нас буде стрімке зниження хворих, ми зможемо з першого етапу перейти на третій або на четвертий етап”, – зазначив Ляшко.