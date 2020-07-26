У Центрі громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України заявили, що немає доказів поширення коронавірусу COVID-19 через воду в басейнах, джакузі, спа-центрах.

Про це повідомили на сторінці відомства.

У повідомленні сказано, що дезінфікуючі засоби для очищення знищують коронавірус.

Такі дані презентували експерти американського Центру контролю і профілактики захворювань (CDC).

“На сайті однієї з найбільших компаній світу Elsevier опублікована стаття італійських дослідників, які пишуть, що докази наявності SARS-CoV-2 в воді дуже мізерні і немає доказів того, що SARS-CoV-2 присутній в поверхневих, підземних водах або передається через забруднену питну воду “, – зазначено в повідомленні.

Експерти ВООЗ та CDC прийшли до висновку, що про фекально-оральний механізм передачі інфекції також не повідомлялося.

“Збудник коронавірусної інфекції здатний передаватися від людини до людини незалежно від того, знаходяться вони в воді або на суші”, – пояснили у відомстві.