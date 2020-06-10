В Україні спостерігається зменшення кількості складних випадків коронавірусу COVID-19. Це може бути пов'язано як з ефективністю карантину, так і, можливо, зі зниженням агресивності самого вірусу в літній період.

Про це повідомив сьогодні на брифінгу заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

“Ми відзначаємо зменшення кількості госпіталізацій і скорочення кількості людей, які надходять до відділень інтенсивної терапії. Це може свідчити про те, що впроваджувані нами заходи працюють. Плюс є припущення, що вірус у літній період через кілька пасажів може втрачати свою агресивність і не викликати занадто складних наслідків для здоров’я населення“, – наголосив він.

При цьому, за словами Ляшка, втрачати пильність не варто, оскільки все одно спостерігаються важкі випадки протікання хвороби.

“Водночас випадки госпіталізації і потрапляння у відділення інтенсивної терапії, підключення до апаратів штучної вентиляції легенів існують. Тому втрачати пильність ще занадто рано. Сьогодні майже 3200 ліжок зайняті хворими з коронавірусною хворобою на території України. 98 осіб підключені до апаратів штучної вентиляції легенів”, – зазначив головний санлікар.

(На відео – з 19:30)