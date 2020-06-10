Про це повідомив сьогодні на брифінгу заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.
“Ми відзначаємо зменшення кількості госпіталізацій і скорочення кількості людей, які надходять до відділень інтенсивної терапії. Це може свідчити про те, що впроваджувані нами заходи працюють. Плюс є припущення, що вірус у літній період через кілька пасажів може втрачати свою агресивність і не викликати занадто складних наслідків для здоров’я населення“, – наголосив він.
При цьому, за словами Ляшка, втрачати пильність не варто, оскільки все одно спостерігаються важкі випадки протікання хвороби.
“Водночас випадки госпіталізації і потрапляння у відділення інтенсивної терапії, підключення до апаратів штучної вентиляції легенів існують. Тому втрачати пильність ще занадто рано. Сьогодні майже 3200 ліжок зайняті хворими з коронавірусною хворобою на території України. 98 осіб підключені до апаратів штучної вентиляції легенів”, – зазначив головний санлікар.
(На відео – з 19:30)
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