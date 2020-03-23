У Мукачеві зафіксували перший випадок зараження COVID-19. Пацієнтка була в групі ризику, але не самоізолювалася та відвідувала церкву.

Про це повідомив в Facebook представник місцевого медичного центру “Сім’я”.

За інформацією представника медичного центру, 69-річна жінка звернулася до сімейного лікаря з симптомами, характерними для COVID-19. Медик направив пацієнтку на проведення тесту на COVID-19.

Мазок був досліджений в Мукачівській обласній лікарні, зараження коронавірусом було підтверджено. Пацієнтці зроблений повторний тест для отримання точного діагнозу.

“Для того, щоб сказати, що це точно коронавірус, необхідно підтвердження іншій лабораторії. Як правило це обласна лабораторія. Але хочу сказати, що ризики, що це коронавірус надзвичайно високі”, — зазначили в медцентрі.

Також в центрі поінформували, що жінка була в групі ризику зараження COVID-19 — її чоловік напередодні повернувся з Італії та знаходився вдома на самоізоляції. Сама ж що пацієнтка не самоізолювалася та відвідувала, в тому числі, церкву.

“Її чоловік повернувся з Італії 20 березня та знаходився на самоізоляції під контролем сімейного лікаря. Але, на жаль, жінка відвідувала в п’ятницю та суботу церкву в мікрорайоні в Підгорянах”, — додав представник центру.

Перший випадок на COVID-19, що підтверджений лабораторією ЦРЛ. Чекаємо на заключне тестування. Gepostet von Медичний центр "Сім'я" am Montag, 23. März 2020

Як повідомили в прес-службі Мукачівської міської ради, наразі пацієнтка перебуває в обласній інфекційній лікарні, її стан оцінюють як стабільний.

Місцева влада з’ясували коло осіб, з якими хвора жінка контактувала, а також провели дезінфекцію в будинку, де жінка проживає.

“Міські служби вже встановили дані контактних осіб, які могли перебувати в контакті з особою, в якої попередньо позитивний тест на коронавірус. Встановлено місця, де в ці дні могла побувати родина і з ким контактувала.

Всіх контактних осіб зобов’язують самоізолюватися. Багатоповерхівку, в якій проживає родина обробили дезинфекційним розчинами”, — йдеться в повідомленні.