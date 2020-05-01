Про це поінформували в прес-службі Мукачівської міської ради.
Відповідне рішення прийняла місцева комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
Торгові центри працюватимуть за умови:
• використання відвідувачами засобів захисту – респіраторів або захисних масок;
• забезпечення персоналу засобами захисту (окулярами або щитком) і рукавичками;
• проведення дезінфекції всіх приміщень кожні 2 години;
• перебування в приміщенні не більше одного відвідувача на 10 кв. метрів;
• дотримання дистанції між відвідувачами не менше 1,5 метрів;
• наявності дезінфекторів на вході.
“Також із понеділка дозволяється відвідування парків і скверів при дотриманні соціальної дистанції і протиепідемічних заходів”, – йдеться в повідомленні.
Варто зазначити, що Кабінет Міністрів раніше продовжив термін дії карантину до 11 травня. На час дії карантинних обмежень заборонено відвідування парків, скверів, зон відпочинку, лісопаркових і прибережних зон, крім вигулу домашніх тварин однією особою і в разі службової необхідності.
Також заборонено роботу суб’єктів господарювання, що передбачає прийом відвідувачів: підприємств громадського харчування (ресторанів, кафе і т.п.), торгово-розважальних центрів і так далі.
Після 11 травня в Україні введуть адаптивний карантин (в разі спалаху інфекції в окремих регіонах карантин посилюватимуть саме там, а не по всій країні).
Як відомо, план прем’єр-міністра Дениса Шмигаля по виходу з карантину складається з 5 етапів. На першому з них (з 11 травня, якщо відсоток хворих буде зростати не більш ніж на 5 % 10 днів поспіль) планується відкриття парків, скверів, зон відпочинку; об’єктів індустрії краси; будуть дозволені тренування в командних видах спорту, торгівля непродовольчими товарами оптом і в роздріб; відновиться робота кав’ярень на винос.
- Напередодні в Черкасах оголосили про намір відкрити магазини, перукарні та літні майданчики ресторанів вже з 1 травня.
- Сьогодні стало відомо, що поліція відкрила кримінальне провадження щодо міської влади Черкас, яка вирішила достроково послабити карантинні обмеження в місті.