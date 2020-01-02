Про це повідомили в прес-службі поліції в Закарпатській області.
У повідомленні сказано, що постріл стався на вулиці Ференца Ліста. Він вистрілив з ручного гранатомета.
“Зараз відомо, що в результаті пострілу постраждалих немає. Пошкоджено паркан одного з домогосподарств. На місці події залишилася частина від снаряда”, – зазначили в поліції.
У відомстві зазначили, що обставини події і причетні особи встановлюються.
В результаті обстрілу потерпілих немає, але пошкоджено огорожу одного з будинків.
- У ніч на 26 серпня в Києві невідомі обстріляли будівлю “Мостобуду” по вулиці Паньківській з гранатомета. У Києві ввели оперативний план перехоплення “Сирена”.