У Мумбаї поліціянти врятували новонароджену дівчинку, яку залишили помирати в каналізації. Дитину знайшли завдяки котам, які почали шипіти та м'явкати біля місця, де лежало немовля.

Про це повідомляє ВВС.

У неділю, 14 листопада, місцеві жителі поскаржилися на котів, які голосно шипіли та м’явкали біля конкретного місця, неподалік від каналізації. Коли сюди приїхали поліціянти, то знайшли новонароджену дівчинку, яку запеленали в тонку пелюшку та залишили у стічній воді.

Вони відразу відправили дитину до лікарні, де її стан кваліфікували, як стабільний. Наразі її стан тільки покращується.

Поліція проводить розслідування інциденту. Раніше подібні випадки вже траплялися. Як відомо, в Індії жінки страждають через соціальну дискримінацію, а новонароджені дівчатка часто вважаються “фінансовим тягарем”.

Pantnagar P.stn received a call from a good samaritan that a baby, wrapped in cloth, was dumped in a drain. He was alerted when the neighbourhood cats created a ruckus. the baby was rushed to Rajawadi by the Nirbhaya Squad of Pantnagar P.Stn & is now safe & recovering. pic.twitter.com/nEGSDCD6wz — Mumbai Police (@MumbaiPolice) November 15, 2021

В Індії подібні випадки – не поодинокі. Приміром, два роки тому поліціянти знайшли новонародженого малюка, якого запхали до глиняного посуду й поховали. У 2016 році був випадок, коли новонародженого запхали до поліетиленового пакета та викинули. Також був випадок, коли новонароджену дівчинку запхали до дерев’яної скриньки та кинули пливти річкою Ганг.