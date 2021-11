Про це повідомляє ВВС.

У неділю, 14 листопада, місцеві жителі поскаржилися на котів, які голосно шипіли та м’явкали біля конкретного місця, неподалік від каналізації. Коли сюди приїхали поліціянти, то знайшли новонароджену дівчинку, яку запеленали в тонку пелюшку та залишили у стічній воді.

Вони відразу відправили дитину до лікарні, де її стан кваліфікували, як стабільний. Наразі її стан тільки покращується.

Поліція проводить розслідування інциденту. Раніше подібні випадки вже траплялися. Як відомо, в Індії жінки страждають через соціальну дискримінацію, а новонароджені дівчатка часто вважаються “фінансовим тягарем”.

Pantnagar P.stn received a call from a good samaritan that a baby, wrapped in cloth, was dumped in a drain. He was alerted when the neighbourhood cats created a ruckus. the baby was rushed to Rajawadi by the Nirbhaya Squad of Pantnagar P.Stn & is now safe & recovering. pic.twitter.com/nEGSDCD6wz

— Mumbai Police (@MumbaiPolice) November 15, 2021