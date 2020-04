Про це повідомляє індійське онлайн-видання The Print.

Бомбейське товариство природознавства (BNHS) повідомило, що з 2019 року міграція фламінго збільшилася на 25 відсотків, коли до країни прилетіло 1,2 тисячі птахів. Цього року понад півтори тисячі птахів було помічено у перший тиждень квітня.

Товариство пояснює це зростання зниженням активності людини в таких районах, як Сьюрі, Тейн-Крік та на водно-болотних угіддях Талава і Наві Мумбаї.

У цих районах зазвичай ведуться масштабні будівельні роботи, але в цей раз загальнонаціональний карантин створив ідеальні умови для фламінго на водно-болотних місцевостях.

#WATCH Maharashtra: A large number of migratory Flamingo birds seen at the creek in Navi Mumbai. pic.twitter.com/2FT0D0WXcW

— ANI (@ANI) April 18, 2020