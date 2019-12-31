У лондонській галерея модерністського та сучасного мистецтва Tate Modern було скоєно напад на картину Пікассо вартістю 20 млн фунтів.

Про це повідомляє британська служба BBC.

Відомо, що інцидент стався в суботу, 28 грудня. Постраждала картина Пікассо “Бюст жінки”. Як повідомляється на сайті галереї, на цій картині зображена коханка Пікассо Дора Маар. Вона була написана в Парижі в травні 1944 року, в останні місяці нацистської окупації.

Фото: Tate Modern

Наразі картину знято з виставки для оцінки збитку.

“Твір мистецтва з нашою командою з консервації для експертної оцінки. Тейт Модерн залишається відкритим”, – повідомили в музеї.

Відомо, що картину було розрізано, проте наскільки сильним було пошкодження — невідомо. Подію розслідує поліція.

“Детективи, що розслідують інцидент з кримінальним збитком в Tate Modern, що стався в суботу, 28 грудня, звинуватили чоловіка”, – відзначили в поліції Лондона.

Йдеться про 20-річному Шакіл Мессі з північного Лондона. Незважаючи на те, що хлопець заперечував свою провину в суді, він був заарештований без права на заставу до досудового слухання 30 січня.