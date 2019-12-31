Про це повідомляє британська служба BBC.
Відомо, що інцидент стався в суботу, 28 грудня. Постраждала картина Пікассо “Бюст жінки”. Як повідомляється на сайті галереї, на цій картині зображена коханка Пікассо Дора Маар. Вона була написана в Парижі в травні 1944 року, в останні місяці нацистської окупації.
- Фото: Tate Modern
Наразі картину знято з виставки для оцінки збитку.
“Твір мистецтва з нашою командою з консервації для експертної оцінки. Тейт Модерн залишається відкритим”, – повідомили в музеї.
Відомо, що картину було розрізано, проте наскільки сильним було пошкодження — невідомо. Подію розслідує поліція.
“Детективи, що розслідують інцидент з кримінальним збитком в Tate Modern, що стався в суботу, 28 грудня, звинуватили чоловіка”, – відзначили в поліції Лондона.
Йдеться про 20-річному Шакіл Мессі з північного Лондона. Незважаючи на те, що хлопець заперечував свою провину в суді, він був заарештований без права на заставу до досудового слухання 30 січня.
- Раніше картину мексиканської художниці Фріди Кало продали на аукціоні за 5,8 мільйона доларів.