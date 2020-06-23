Про це на своїй сторінці в Facebook заявив археолог Національного заповідника “Софія Київська“ Тимур Бобровський.

Уточнюється, що найстарішими ідентифікованими предметами в фондах російського Державного управління музеями, які були вивезені більшовиками з Києва до Росії в 30–х роках, є митра (головний убір), лжиця (ложка) і дискос (блюдо) з золотого набору кінця 17 століття. Даний золотий набір був виготовлений на замовлення московського царя в подарунок Гедеону в честь його посвячення в сан митрополита Києва.

Крім того, в набір також входили звіздиця (хрестоподібна конструкція для накриття дискоса), потир (чаша для причастя), ківш, вишитий перлами сакос з алтабас (архієрейський одяг для богослужінь), палиця, прикрашена діамантами і яхонтами, а також столовий сервіз зі срібла з позолотою. Ці предмети поки не вдалося знайти.

Також в Москві знайдено предмети, що відносяться до 18 століття: чаша для причастя та дві митри.

Крім того, ще 7 предметів датовані початком 19 століття: набір літургійної посуду, виготовлений французьким майстром Мртіном–Гійомом Бьенне і подарований київському митрополиту Серапіону російським імператором Олександром I після перемоги над Наполеоном.

“Такі художні та історичні скарби, які свого часу прикрашали ризницю Софії Київської, а зараз знаходяться в московському музеї. Сподіваюся, що колись буде можливість побачити їх в Україні. Всі юридичні підстави для цього є, була б воля до того української влади“, – повідомив археолог.