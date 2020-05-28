Про це повідомляється на сторінці музею в Facebook.
“Сьогодні, 28 травня, близько 13:30, в музей знову прийшли представники ДБР. Один з представників показав своє службове посвідчення директору музею, Петру Івановичу Гончару, і представився слідчим. Надав постанову Печерського районного суду про арешт майна, власне, приватної колекції картин родини Порошенків, і попросив написати від руки розписку про отримання цієї постанови і його кримінальної відповідальності за незаконні дії з цією колекцією”, – йдеться в повідомленні.
При цьому слідчий не пояснив, які саме дії є незаконними.
“Копію цієї розписки слідчий не надав. Також не дав її сфотографувати Петру Івановичу і працівникам. На багаторазові питання, чому директор не може мати копію цієї розписки, він не дав чіткої відповіді”, – сказано в повідомленні на сторінці музею.
- 26 травня в музеї Івана Гончар в Києві п’ятий Президент України Петро Порошенко разом зі своєю дружиною Мариною відкрили виставку картин художників з українським корінням з сімейної колекції. Раніше Петра Порошенка викликали в Держбюро розслідувань, як свідка у справі про контрабанду 43 картин.
- Близько 16-ї години спецназ ДБР силою вдерся в музей Гончара і забрав з собою оригінали документів на картини.
- Пізніше відомство опублікувало офіційну заяву з приводу подій в музеї Гончара. У ньому стверджується, що метою візиту в музей було вручення Порошенко повістки про виклик на допит, оскільки він нібито ще жодного разу не з’являвся в ДБР. Ця інформація не є правдивою.