У музей Гончара знову прийшли співробітники Державного бюро розслідувань, щоб отримати від директора розписку про незаконні дії з приводу колекції картин родини Порошенків.

Про це повідомляється на сторінці музею в Facebook.

“Сьогодні, 28 травня, близько 13:30, в музей знову прийшли представники ДБР. Один з представників показав своє службове посвідчення директору музею, Петру Івановичу Гончару, і представився слідчим. Надав постанову Печерського районного суду про арешт майна, власне, приватної колекції картин родини Порошенків, і попросив написати від руки розписку про отримання цієї постанови і його кримінальної відповідальності за незаконні дії з цією колекцією”, – йдеться в повідомленні.

При цьому слідчий не пояснив, які саме дії є незаконними.

“Копію цієї розписки слідчий не надав. Також не дав її сфотографувати Петру Івановичу і працівникам. На багаторазові питання, чому директор не може мати копію цієї розписки, він не дав чіткої відповіді”, – сказано в повідомленні на сторінці музею.