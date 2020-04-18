Пожежі в Київській і Житомирській областях, в результаті яких суттєво знизилася чистота повітря, можуть бути результатом спланованої диверсії.

Про це в Facebook написав радник міністра внутрішніх справ, член колегії МВС Зорян Шкіряк.

Він зазначив, що ситуація з пожежами, які відбуваються навколо столиці, спочатку в Чорнобилі, а зараз в Житомирській області – можуть бути результатом спланованої диверсії.

“Наразі, все вказує на те, що це могла бути заздалегідь продумана кампанія, з розрахунком напрямку вітру. Мета замовників і організаторів зрозуміла: спроба дестабілізації ситуації, нагнітання істерії та посилення панічних настроїв серед населення в умовах карантину і протидії розповсюдженню коронавірусу”, – написав Шкіряк.

Таку ж думку висловив інший радник міністра, Антон Геращенко. Він написав наступне:

“Пожежі, що почалися в Київській і продовжуються в Житомирській області, на думку експертів, носять характер масових умисних підпалів… Підозру викликає і той факт, що пожежі, що почалися в Чорнобильській зоні на північ від Києва, а потім продовжилися в Житомирській області на північний захід від Києва, наклалися на стійкий північно-західний вітер, що відносить продукти горіння в сторону столиці. При цьому ми не спостерігаємо масових лісових пожеж в тій же кліматичній зоні в Білорусії, а також на південь, схід і захід від Києва, атакож в інших регіонах українського Полісся – в Рівненській або Житомирській областях”.