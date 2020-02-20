У Міністерстві внутрішніх справ заявили, що блокувальники дороги в Нових Санжарах громадяни можуть понести відповідальність відповідно до закону.

Про це повідомляє прес-служба міністерства.

“На будь-які правопорушення правоохоронні органи будуть реагувати в суворій відповідності з Законом України, як вони діяли і до сьогоднішнього дня. В даний час проводиться велика профілактична робота з громадянами. Закликаємо їх не порушувати громадську безпеку і не перешкоджати урядовим рішенням, які прийняті і виконуються в суворій відповідності з буквою закону”, – заявив директор Департаменту комунікації МВС України Артем Шевченко.

Також спікер розповів, що протиправні дії будуть законним чином припинятися поліцейськими.

“Якщо протиправні дії не будуть вимагати кримінальної відповідальності з точки зору законності правопорушень, з порушниками будуть проведені відповідні профілактичні бесіди та їх відпустять. У разі, якщо будуть відбуватися більш жорсткі і суворі протиправні дії, на них поліцейські будуть реагувати відповідно до норм Кримінального кодексу і Кодексу України про адміністративні правопорушення”, – пояснив він.