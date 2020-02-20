Про це повідомляє прес-служба міністерства.
“На будь-які правопорушення правоохоронні органи будуть реагувати в суворій відповідності з Законом України, як вони діяли і до сьогоднішнього дня. В даний час проводиться велика профілактична робота з громадянами. Закликаємо їх не порушувати громадську безпеку і не перешкоджати урядовим рішенням, які прийняті і виконуються в суворій відповідності з буквою закону”, – заявив директор Департаменту комунікації МВС України Артем Шевченко.
Також спікер розповів, що протиправні дії будуть законним чином припинятися поліцейськими.
“Якщо протиправні дії не будуть вимагати кримінальної відповідальності з точки зору законності правопорушень, з порушниками будуть проведені відповідні профілактичні бесіди та їх відпустять. У разі, якщо будуть відбуватися більш жорсткі і суворі протиправні дії, на них поліцейські будуть реагувати відповідно до норм Кримінального кодексу і Кодексу України про адміністративні правопорушення”, – пояснив він.
- Раніше літак з евакуйованими з Китаю українцями та іноземцями прибув до Харкова. На борту літака авіакомпанії SkyUp знаходяться 45 громадян України і 27 іноземців, а також екіпаж і супроводжуючі лікарі. Раніше лайнер прибув в аеропорт “Бориспіль” для дозаправки.
- У Нових Санжарах, що в Полтавській області, люди перекрили дорогу і протестують проти того, щоб туди привезли евакуйованих з китайського Уханю українців. Крім того, в місті сталися сутички між поліцією і протестуючими.
- Президент України Володимир Зеленський засудив протести в регіонах проти прийому евакуйованих із Китаю українців і запевнив, що небезпеки немає.