Про це Геращенко написав на своїй сторінці у Facebook.
Чоловік раніше судимий:
2007 рік, ст. 185 ч. 1 КК України – дрібна крадіжка. Обрано запобіжний захід Ленінським РВ Полтави – підписка про невиїзд. Штраф 510 грн.
2008 рік, ст. 185 ч. 2 КК України – крадіжка, ст. 190 ч. 1 КК України – шахрайство. Обрано запобіжний захід Ленінським РВ Полтави – підписка про невиїзд. Обмеження волі на два роки.
2014 рік, ст. 185 ч. 2 КК України – крадіжка, ст. 309 ч. 2 КК України – виробництво або зберігання наркотиків. Обрано запобіжний захід Машівський РВ Полтави – домашній арешт. Обмеження волі на три роки.
“Бажання зловмисника, яке спонукало його взяти заручника і погрожувати вибухом гранати – небажання потрапити надовго за грати. Але, схоже, що термін позбавлення волі після цих дій буде набагато більший”, – сказав Геращенко.
За його словами, стратегія дій поліції – лише переговори.
23 липня в Полтаві зловмисник, який погрожував підірвати гранату, спочатку взяв у заручники співробітника поліції, а потім обміняв його на полковника поліції Віталія Шияна. #Букви розповідають усі подробиці події.
- Пізніше полтавські правоохоронці заявили, що їм відома особа зловмисника.
- Зловмисник вимагає звільнення від кримінальної відповідальності.