Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко назвав ім'я жителя Полтави, який взяв у заручники начальника управління карного розшуку ГУ Нацполіціі в Полтавській області Віталія Шияна. Його ім'я - Скрипник Роман Миколайович, 14.02.1988 р.н.

Про це Геращенко написав на своїй сторінці у Facebook.

Чоловік раніше судимий:

2007 рік, ст. 185 ч. 1 КК України – дрібна крадіжка. Обрано запобіжний захід Ленінським РВ Полтави – підписка про невиїзд. Штраф 510 грн.

2008 рік, ст. 185 ч. 2 КК України – крадіжка, ст. 190 ч. 1 КК України – шахрайство. Обрано запобіжний захід Ленінським РВ Полтави – підписка про невиїзд. Обмеження волі на два роки.

2014 рік, ст. 185 ч. 2 КК України – крадіжка, ст. 309 ч. 2 КК України – виробництво або зберігання наркотиків. Обрано запобіжний захід Машівський РВ Полтави – домашній арешт. Обмеження волі на три роки.

“Бажання зловмисника, яке спонукало його взяти заручника і погрожувати вибухом гранати – небажання потрапити надовго за грати. Але, схоже, що термін позбавлення волі після цих дій буде набагато більший”, – сказав Геращенко.

За його словами, стратегія дій поліції – лише переговори.

23 липня в Полтаві зловмисник, який погрожував підірвати гранату, спочатку взяв у заручники співробітника поліції, а потім обміняв його на полковника поліції Віталія Шияна. #Букви розповідають усі подробиці події.