У Міністерстві внутрішніх справ України пропонують карати за керування транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння адміністративним арештом на 15 діб.

Відповідну заяву оприлюднено на офіційному сайті МВС.

Відзначається, що мова йде про повторне порушення.

“МВС та Національна поліція вважають за доцільне введення відповідальності за повторність керування транспортним засобом у нетверезому стані не тільки у вигляді великого розміру грошового штрафу, а й у вигляді адміністративного арешту строком до 15 діб. При умові, що особа, притягнута до відповідальності за керування у стані сп’яніння, повторно протягом року сяде за кермо у нетверезому стані”, – зазначається в повідомленні.

У МВС уточнили, що за 6 місяців 2020 року оформлено вже 67 тис. 692 протоколи про керування транспортом у стані сп’яніння, що значно більше, ніж за аналогічний період минулого року.

“Ця статистика свідчить, що одного тільки великого штрафу не достатньо для боротьби з таким суспільно небезпечним явищем, як керування у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння”, – наголошується в повідомленні.

При цьому в МВС заявили, що підтримують ухвалення Верховною Радою і підписання президентом Володимиром Зеленським закону № 3314, яким скасовується кримінальна відповідальність за керування транспортом у нетверезому стані.

Цим документом передбачено повернення відповідальності за керування авто в нетверезому стані зі статусу кримінальних проступків у Кодекс про адміністративні правопорушення.

Як пояснили в МВС, у середньому на процедуру оформлення кримінального проступку поліцейські витрачали 6-8 годин, в той час як у випадку з адміністративною процедурою оформлення займає 2-3 години.