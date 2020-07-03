Відповідну заяву оприлюднено на офіційному сайті МВС.
Відзначається, що мова йде про повторне порушення.
“МВС та Національна поліція вважають за доцільне введення відповідальності за повторність керування транспортним засобом у нетверезому стані не тільки у вигляді великого розміру грошового штрафу, а й у вигляді адміністративного арешту строком до 15 діб. При умові, що особа, притягнута до відповідальності за керування у стані сп’яніння, повторно протягом року сяде за кермо у нетверезому стані”, – зазначається в повідомленні.
У МВС уточнили, що за 6 місяців 2020 року оформлено вже 67 тис. 692 протоколи про керування транспортом у стані сп’яніння, що значно більше, ніж за аналогічний період минулого року.
“Ця статистика свідчить, що одного тільки великого штрафу не достатньо для боротьби з таким суспільно небезпечним явищем, як керування у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння”, – наголошується в повідомленні.
При цьому в МВС заявили, що підтримують ухвалення Верховною Радою і підписання президентом Володимиром Зеленським закону № 3314, яким скасовується кримінальна відповідальність за керування транспортом у нетверезому стані.
Цим документом передбачено повернення відповідальності за керування авто в нетверезому стані зі статусу кримінальних проступків у Кодекс про адміністративні правопорушення.
Як пояснили в МВС, у середньому на процедуру оформлення кримінального проступку поліцейські витрачали 6-8 годин, в той час як у випадку з адміністративною процедурою оформлення займає 2-3 години.
- З 1 липня в Україні було введено кримінальну відповідальність за керування транспортним засобом в стані сп’яніння, а також під впливом ліків, що знижують увагу.
- Згодом президент України Володимир Зеленський підписав закон, що передбачає скасування кримінального покарання за водіння в нетверезому стані.