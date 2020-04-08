Міністерство внутрішніх справ України та релігійні конфесії визначили формат проведення релігійних свят, в тому числі Пасхи, під час карантину.

Про це повідомили в прес-службі МВС.

У середу, 8 квітня, правоохоронці провели онлайн-зустріч з представниками Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій. Під час зустрічі було досягнуто домовленостей про те, в якому форматі під час карантину будуть проводитися богослужіння та за яких умов парафіяни зможуть відвідувати храми.

“Ми визначили формат проведення Богослужінь, особливо під час головного християнського Свята – Великодня, а також Іудейського Песаху і мусульманських свят — Ночі Бараата та початку місяця Рамадан. Після жвавого обговорення дійшли певної згоди”, — зазначив радник міністра Юрій Тандіт.

Правила проведення богослужінь та відвідування храмів під час карантину

Богослужіння під час карантину будуть проводитися, але без прихожан: для них будуть організовані онлайн-трансляції. Участь в богослужіння можуть приймати не більше 10 осіб, серед них священик, прислужник і дяк та технічний персонал, що забезпечує проведення трансляції. При цьому всі, крім священнослужителів, матимуть носити маски.

Що стосується святкування Пасхи, священикам було запропоновано проводити обряд освячення пасок та великодніх кошиків в такий спосіб:

в містах, священнослужителі можуть бути запрошені в пекарні, на заводи або в магазини, для освячення там пасок, таким чином всі бажаючі можуть купити вже освячений хліб;

в сільській місцевості, віруючі зможуть виставити великодні кошики за ворота, а священик зможе пройти по вулицях і освятити їх.

Під час карантину віруючим не забороняється відвідувати храми в той час, коли не проводяться богослужіння. Кількість можливих відвідувачів храму — 1-2 людини.

“В такому разі кількість осіб, які одночасно перебувають разом не повинна бути більше двох у великих храмах та однієї у храмах меншого розміру, не враховуючи священнослужителя. Усі присутні зобов’язані носити маски, а ззовні не повинно бути черг”, — зазначили в МВС.