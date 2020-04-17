Про це заявив радник міністра внутрішніх справ Юрій Тандіт, повідомляє пресслужба відомства.
“Поліція в рамках домовленостей та на виконання постанови Кабінету міністрів про недопущення розповсюдження на території України COVID-19 в разі скупчення людей біля храмів буде діяти в декілька етапів. Перший етап – це роз’яснення серед громадян. У разі повторних порушень поліцейські будуть складати протоколи. Ми не дамо провокаторам організовувати масові заходи біля приходів”, – заявив він.
У МВС пояснили, що в самих храмах можуть бути присутні лише ті, хто забезпечують службу, а прихожани зможуть відвідати храм після служби – максимум по дві людини.
“МВС вживає безпрецедентні заходи для захисту здоров’я наших громадян… Під час богослужінь в церкві можуть бути присутні максимум 10 людей, і це не прихожани. Це лише ті люди, які забезпечують службу і допомагають її проводити, а також ті, хто забезпечує трансляцію онлайн. І звичайно, всі вони мають бути в масках. Сама паства зможе заходити в храм після служби, якщо це малий приход – по одній людині, якщо великий – по дві людини», – сказав Тандіт.
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