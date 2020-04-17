Поліція не допустить масового скупчення людей біля храмів під час Великодніх богослужінь, тому вірян впускатимуть до церкви лише по двоє, та лише після закінчення служб.

Про це заявив радник міністра внутрішніх справ Юрій Тандіт, повідомляє пресслужба відомства.

“Поліція в рамках домовленостей та на виконання постанови Кабінету міністрів про недопущення розповсюдження на території України COVID-19 в разі скупчення людей біля храмів буде діяти в декілька етапів. Перший етап – це роз’яснення серед громадян. У разі повторних порушень поліцейські будуть складати протоколи. Ми не дамо провокаторам організовувати масові заходи біля приходів”, – заявив він.

У МВС пояснили, що в самих храмах можуть бути присутні лише ті, хто забезпечують службу, а прихожани зможуть відвідати храм після служби – максимум по дві людини.

“МВС вживає безпрецедентні заходи для захисту здоров’я наших громадян… Під час богослужінь в церкві можуть бути присутні максимум 10 людей, і це не прихожани. Це лише ті люди, які забезпечують службу і допомагають її проводити, а також ті, хто забезпечує трансляцію онлайн. І звичайно, всі вони мають бути в масках. Сама паства зможе заходити в храм після служби, якщо це малий приход – по одній людині, якщо великий – по дві людини», – сказав Тандіт.

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