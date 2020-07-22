Про це Геращенко заявив в інтерв’ю в програмі “Сніданок з 1+1”.

Вчора, 21 липня, Максим Кривошей захопив в центрі Луцька пасажирський автобус. Заручників він протримав більше 12 годин.

Зловмисник вимагав, щоб президент Зеленський записав відео з текстом: “Фільм “Земляни” 2005 року дивитися всім”. Президент зробив це – ролик опублікували в Facebook, але незабаром видалили. Після опублікованого відео терорист відпустив трьох заручників.

Але так як в автобусі залишалися ще люди, правоохоронцям необхідно було діяти, щоб їх вивести.

Пізніше в мережі з’явилося відео затримання Максима Кривоша.

Чоловік вийшов з автобуса, почав озиратися по сторонах, а потім розвів руками, показуючи, що зброї у нього немає. А далі просто стояв в очікуванні дій правоохоронців. Потім до нього не поспішаючи підійшли троє чоловіків – медик і двоє правоохоронців – один з них був у салатовому світлорефлекційному жилеті, інший в камуфляжі. На них не були ні бронежилетів, ні касок.

Кривошей завели руки за спину, одягли наручники, обшукали. З автобуса стали випускати людей.

Але після того, як терориста затримали і відвели в сторону, до автобусу з людьми під’їхав БТР, на якому сиділи силовики в амуніції і зі зброєю. В цей час біля автобуса кинули ще й світлошумову гранату.

За словами Антона Геращенко, такі дії силовиків були необхідні для придушення волі зловмисника.

“Методика проведення спецоперації має свої особливості, зокрема не було відомо, чи збиралася ця людина підірвати гранату або вчинить будь-які інші дії. Тому що під одягом у нього може бути якась інша зброя, яку не видно диванним експертам на відстані. Тому було прийнято рішення психологічно натиснути на терориста, в тому числі були зроблені постріли, шумові ефекти. Це все для того, щоб придушити його волю, щоб він точно не зробив нічого поганого”, – сказав Антон Геращенко.

Варто зазначити, що силовики досить повільно зістрибували з БТР, потім підійшли до автобуса і почали виводити людей. В цей же момент під’їхав ще й чорний мікроавтобус з силовиками.