Причинами істотного зміцнення гривні могли стати грошові перекази в Україну від трудових мігрантів, рекордні врожаї, а також підвищений попит на національні облігації.

Про це розповів в інтерв’ю каналу “Еспрессо” представник Міжнародного валютного фонду в Україні Йоста Люнгман.

“Важко визначити головний фактор, який до цього призвів. Так, має місце продовження достатньо суттєвого припливу коштів від українців, які перебувають на заробітках за кордоном. Ціни на традиційні товари українського експорту високі, водночас як ціни українського імпорту, – на той же газ, – зменшились. Два роки поспіль небаченого врожаю – це також призводить до подорожчання національної валюти. І так, Уряд запропонував привабливі ставки на національні облігації, що підвищило попит на ці папери”, – розповів Люнгман.

Представник МВФ уточнив, що зміцнення гривні позитивно впливає на українських споживачів, для яких дешевшають імпортні товари. Водночас від цього явища страждають експортери, для яких падає виручка.

“Для споживачів, які мають на меті придбати імпортні товари – це виграш. Оскільки ці товари для них будуть дешевшими… Українські домогосподарства, які включають тепло або газову конфорку на кухні, також відчувають, що газ – подешевшав. Але з приводу експортерів, коли вони конвертують свою валютну виручку, вони отримують менше в гривнях”, – пояснив Люнгман.

Він нагадав, що Україна раніше перейшла від фіксованого валютного курсу до плаваючого. За словами Люнгмана, це “на користь макроекономічним довгостроковим інтересам” України, оскільки гнучкий обмінний курс “дозволяє попередити накопичення негативних зовнішньоекономічних дисбалансів” і “допомагає інфляційному таргетуванню”.

“Перекладемо доступною мовою: сьогодні валютний курс визначається співвідношенням попиту і пропозиції. Нацбанк фокусується на інфляції і дозволяє валютному курсу рухатися відповідно до попиту і пропозиції. Як подорожчання, так і здешевлення національної валюти є результатом руху плаваючого курсу”, – заявив представник МВФ.