Міжнародний валютний фонд (МВФ) оприлюднив графік погашення Україною боргу перед організацією на 2021-2036 роки.

Дані оприлюднені на сайті МВФ.

Так, протягом 2021 року Україна повинна повернути МВФ 1,155 млрд SDR ($ 1,7 млрд).

Сума боргу обчислюється в спеціальних правах запозичення (СПЗ) – безготівковому платіжному засобі, що емітуються МВФ і прив’язаному до доларової вартості кошика з п’яти провідних валют – долар США, євро, юань, ієна, фунт стерлінгів.

Найбільші платежі цього року – в 295,5 млн SDR – заплановані на 12 березня і 13 вересня.

Завершити виплати за 2021 рік, згідно з графіком, треба до 2 листопада.

Всього до лютого 2036 року Україна повинна повернути МВФ 8,059 млрд SDR ($ 11,3 млрд).

У червні виконавча рада МВФ схвалила 18-місячну програму підтримки України на $5 млрд 12 червня Україна отримала перший транш по кредиту від МВФ в розмірі 2,1 млрд доларів.

Після оголошення голови Національного банку України Якова Смолія про відставку Міжнародний валютний фонд закликав забезпечити незалежність НБУ.

У вересні міністр фінансів України Сергій Марченко заявляв, що наша країна до кінця нинішнього року розраховує отримати від Міжнародного валютного фонду (МВФ) два транші по $700 мільйонів кожний. Але цього досі не сталося.

Президент Володимир Зеленський визнавав, що сьогодні Україна не може повноцінно функціонувати без підтримки західних партнерів.

У листопаді президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову із директором-розпорядником Міжнародного валютного фонду (МВФ) Крісталіною Георгієвою. За її підсумками голова МВФ заявила про необхідність “повного узгодження дій”.

У грудні місія Міжнародного валютного фонду розпочала перегляд угоди stand-by для України.