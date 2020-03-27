Для того щоб Україна отримала від Міжнародного валютного фонду (МВФ) транш (EFF) більший, ніж 5,5 мільярдів доларів, необхідно прийняти законодавство щодо "вдосконалення структури регулювання в банківському секторі, а також щодо земельної реформи".

Про це заявила директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду (МВФ) Крісталіна Георгієва.

Спочатку Україна домовлялася з МВФ про транш на суму 5,5 мільярда доларів. Тепер фонд переглядає програму, обіцяючи збільшити фінансування до 10 мільярдів доларів. Це, як припускають, 5,5 мільярда доларів за трирічною програмою, як домовлялися раніше, а ще близько 4,5 мільярдів доларів – допомога з подолання коронавірусу.

“Ухвалення законодавства щодо вдосконалення структури регулювання в банківському секторі, а також щодо земельної реформи дозволило б швидко просунутися вперед і завершити роботу над параметрами нового договору, з доступом до більших ресурсів, ніж передбачалося раніше”, – підкреслила Георгієва.

Напередодні Кабмін вже вніс до Верховної Ради проект закону №3260 “Про внесення змін до законодавчих актів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності”.

Отримане фінансування від МВФ може надійти як в резерви, так і в бюджет. Отримання кредиту дозволить уряду залучити дешеве фінансування від ЄС та Світового банку.