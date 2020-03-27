Про це заявила директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду (МВФ) Крісталіна Георгієва.
Спочатку Україна домовлялася з МВФ про транш на суму 5,5 мільярда доларів. Тепер фонд переглядає програму, обіцяючи збільшити фінансування до 10 мільярдів доларів. Це, як припускають, 5,5 мільярда доларів за трирічною програмою, як домовлялися раніше, а ще близько 4,5 мільярдів доларів – допомога з подолання коронавірусу.
“Ухвалення законодавства щодо вдосконалення структури регулювання в банківському секторі, а також щодо земельної реформи дозволило б швидко просунутися вперед і завершити роботу над параметрами нового договору, з доступом до більших ресурсів, ніж передбачалося раніше”, – підкреслила Георгієва.
Напередодні Кабмін вже вніс до Верховної Ради проект закону №3260 “Про внесення змін до законодавчих актів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності”.
Отримане фінансування від МВФ може надійти як в резерви, так і в бюджет. Отримання кредиту дозволить уряду залучити дешеве фінансування від ЄС та Світового банку.
- Зараз Національний банк України очікує затвердження Міжнародним валютним фондом нової трирічної програми для нашої країни. За словами очільника НБУ Якова Смолія, наразі Фонд очікує виконання Україною ще кількох умов, зокрема, прийняття закону про ринок землі і закону, який заборонить повернення збанкрутілих банків на ринок. Це стосується, в тому числі, націоналізованого “ПриватБанку”.
- Раніше американські ЗМІ повідомляли, що МВФ має намір затримувати транші для України до того моменту, поки не переконається, що команда Президента Володимира Зеленського докладає зусиль для того, щоб вирішити проблеми з екс-власником “ПриватБанку” Ігорем Коломойським.