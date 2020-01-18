У Міжнародному валютному фонді (МВФ) заявили, що світова економіка знову ризикує перейти в епоху Великої депресії.

Про це повідомляє The Guardian.

Директор-розпорядник МВФ Крісталіна Георгієва, виступаючи в Інституті міжнародної економіки Петерсона у Вашингтоні, заявила, що світова економіка ризикує знову потрапити в епоху Великої депресії, що буде викликано нерівністю між різними групами населення країн і нестабільністю фінансового сектора.

Вона пояснила, що на загальносвітовому фоні цей рівень нерівності знизився, але всередині окремих країн, навпаки, істотно зріс. Як приклад, у Великобританії 10% найбагатших громадян володіють таким же сукупним багатством, як і 50% найменш заможних. Аналогічна ситуація в багатьох країнах ОЕСР (Організації економічного співробітництва та розвитку), де нерівність в доходах і багатстві досягла або наблизилася до рекордного максимуму.

При цьому, надмірна нерівність в доходах населення всередині країн може завадити зростанню і привести до “політичних потрясінь” і зміцненню популізму.

Вона закликала владу країн не ігнорувати фінансовий сектор.

Довідка. Велика депресія – світова економічна криза, що почалася в жовтні 1929 року з біржового краху в США і тривала до 1939 року.

Велика депресія найсильніше торкнулася США, Канади, Великобританії, Німеччини і Франції, але відчувалася і в інших державах. Найбільшою мірою постраждали промислові міста, в ряді країн практично припинилося будівництво. Через скорочення попиту ціни на сільськогосподарську продукцію впали на 40-60%.