Про це повідомляє The Guardian.
Директор-розпорядник МВФ Крісталіна Георгієва, виступаючи в Інституті міжнародної економіки Петерсона у Вашингтоні, заявила, що світова економіка ризикує знову потрапити в епоху Великої депресії, що буде викликано нерівністю між різними групами населення країн і нестабільністю фінансового сектора.
Вона пояснила, що на загальносвітовому фоні цей рівень нерівності знизився, але всередині окремих країн, навпаки, істотно зріс. Як приклад, у Великобританії 10% найбагатших громадян володіють таким же сукупним багатством, як і 50% найменш заможних. Аналогічна ситуація в багатьох країнах ОЕСР (Організації економічного співробітництва та розвитку), де нерівність в доходах і багатстві досягла або наблизилася до рекордного максимуму.
При цьому, надмірна нерівність в доходах населення всередині країн може завадити зростанню і привести до “політичних потрясінь” і зміцненню популізму.
Вона закликала владу країн не ігнорувати фінансовий сектор.
Довідка. Велика депресія – світова економічна криза, що почалася в жовтні 1929 року з біржового краху в США і тривала до 1939 року.
Велика депресія найсильніше торкнулася США, Канади, Великобританії, Німеччини і Франції, але відчувалася і в інших державах. Найбільшою мірою постраждали промислові міста, в ряді країн практично припинилося будівництво. Через скорочення попиту ціни на сільськогосподарську продукцію впали на 40-60%.
- Раніше повідомлялося, що Україна і Міжнародний валютний фонд (МВФ) досягли домовленості про нову трирічну програму співпраці на приблизно 5,5 млрд доларів США.
- Домовленість України і МВФ ще потребує затвердження керівництвом Фонду та її виконавчим комітетом.