В МВС анонсували проведення навчань на випадок підриву ЗАЕС

Очільник МВС України Ігор Клименко заявив, що правоохоронці та рятувальники готуються до ліквідації наслідків аварії на Запорізькій АЕС, якщо російські окупаційні війська здійснять черговий теракт. За його словами, в Україні вже розгорнуті відповідні штаби.

Джерело: заява Клименка в етері телемарафону “Єдині новини”

Міністр наголосив, що у будь-якому випадку найголовніше – зберігати спокій, оскільки всі відповідні служби готові до можливої надзвичайної ситуації, зокрема й до витоку радіації на ЗАЕС.

Клименко додав, що МВС розгорнуло роботу відповідних штабів, до яких входять енергетики, рятувальники, поліціянти та медпрацівники.

За його словами, якщо окупанти здійснять теракт на ЗАЕС, то найосновнішим буде перший день, коли радіаційний фон досягатиме найвищих значень.

“Щодо Запорізької АЕС. Той радіаційний фон, який, можливо, після будь-яких дій буде у повітрі, він буде зберігатись приблизно одну добу. Тобто, на 80% ми знизимо радіоактивний фон саме протягом доби”, – сказав він.

Протягом цього часу у населених пунктах, де не буде евакуаційних заходів – кожен громадянин повинен зачинитись у приміщенні, перекрити вентиляцію, вимкнути кондиціонери та обігрівачі. Також необхідно закрити всі отвори у домі вологою тканиною чи скотчем.

“Найближчими днями ми проведемо відповідні навчання з перекриттям доріг та відповідним розгортанням санітарних блокпостів, де перевірятимемо радіацію”, – сказав Клименко наголосивши, що все відповідне обладнання є у наявності.

Також він сказав, що всі, хто захоче виїхати з території зараження, будуть забезпечені транспортом.

За його словами, подібні навчання регулярно проводяться, однак не завжди про них повідомляють публічно. Проте зараз все буде відкрито, населення будуть інформувати про всі кроки.

Він також додав, що зоною ураження вважатимуть 50-ти кілометрову зону навколо ЗАЕС. Якщо враховувати правий та лівий береги – це близько 500 000 населення.

Ігор Клименко також нагадав, що радіація – це, в основному, пил. Аби захиститись від нього на вулиці потрібно носити маску чи респіратор.

“Це все, що потрібно знати. Звичайно, потрібно слідкувати за інформацією ЗМІ, де ми будемо постійно інформувати населення про ситуацію, яка є навколо і, звичайно, про заходи безпеки, які будемо спільно ухвалювати”, – додав міністр.