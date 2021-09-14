Про це заявив міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський.
Монастирський заявив, що питання зарплати поліціянтів залишається гострим.
“Низька заробітна плата — один із факторів, який змушує офіцерів змінювати роботу. Її необхідно переглядати в контексті бюджетного процесу, який наразі триває. Це важливе питання безпеки та довіри громадян”, — сказав він.
Очільник МВС також зазначив, що зарплати в Нацполіції коливаються в межах 12-16 тисяч гривень (з надбавками та виплатами за вислугу років).
Водночас голова Національної поліції Ігор Клименко сказав, що поліціянтам виплачують до 14 тисяч гривень, мінімальне грошове утримання у Нацполіції – 12 тисяч гривень, а середнє – 13 тисяч гривень.
Крім цього, на переконання Клименка, на сьогодні “елементарний набір соціальних потреб, який є у поліціянтів, не дотримується”
- Нагадаємо, що в червні Кабмін погодив виділення 800 млн гривень з COVID-фонду на доплати військовим, поліціянтам, медикам відомчих лікарень. Найбільше коштів — майже 700 млн — отримала поліція.
- Перед цим у січні 2021 року тодішній міністр Арсен Аваков попросив прем’єр-міністра виділити додаткові 126,3 млн грн із “коронавірусного фонду” на доплати працівникам структур МВС.
- В травні минулого року МВС звернулося з офіційним листом до прем’єр-міністра Дениса Шмигаля щодо надання 2,5 млрд грн на доплати працівникам МВС на час карантину.
- У червні того ж року зі спецфонду COVID-19 забрали 2,6 млрд грн на доплати правоохоронцям за їхню роботу в умовах епідемії.