Міністерство внутрішніх справ вкотре вимагатиме гроші у держбюджету для підвищення зарплат поліції.

Про це заявив міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський.

Монастирський заявив, що питання зарплати поліціянтів залишається гострим.

“Низька заробітна плата — один із факторів, який змушує офіцерів змінювати роботу. Її необхідно переглядати в контексті бюджетного процесу, який наразі триває. Це важливе питання безпеки та довіри громадян”, — сказав він.

Очільник МВС також зазначив, що зарплати в Нацполіції коливаються в межах 12-16 тисяч гривень (з надбавками та виплатами за вислугу років).

Водночас голова Національної поліції Ігор Клименко сказав, що поліціянтам виплачують до 14 тисяч гривень, мінімальне грошове утримання у Нацполіції – 12 тисяч гривень, а середнє – 13 тисяч гривень.

Крім цього, на переконання Клименка, на сьогодні “елементарний набір соціальних потреб, який є у поліціянтів, не дотримується”