Про це Медведенко повідомив у Facebook.
Цього тижня, завдяки спільним зусиллям, змогли зібрати та відвезти до Миколаєва 104 тонни питної води. За весь час відвезли вже 594 тонни, зазначив він.
Олександр зауважив, що вони з друзями вже розпочали підготовку до наступного тижня і, як завжди, звернувся по допомогу до небайдужих.
12 квітня під час обстрілів Миколаєва, росіяни пошкодили місцевий водогін.
Департамент житлово-комунального господарства міськради створив онлайн-мапу, на якій вказані пункти розливу технічної та питної води.
Водночас голова обласної військової адміністрації Віталій Кім переконаний, що найкраща перспектива відновлення централізованого водопостачання у місті Миколаєві – відвоювати у росіян тимчасово окуповану територію Херсонщини, по якій йде водогін з Дніпра.
- Нагадаємо, окупанти спробували відновити водопостачання у Маріуполі після протестів у селищі Волонтерівка. Намагання закінчилися тим, що вода розтікалася по вулицях.
- У тимчасово окупованому росіянами Маріуполі головною проблемою залишається питна вода. Річ у тім, що вона недоступна, навіть низької якості.
- 9 липня російські військові запустили по Миколаєву 6 ракет С-300. Поцілили по житлових будинках та приватних підприємствах. Проте, за словами міського голови, “обійшлось без жертв”.