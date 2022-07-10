Одеський фотограф Олександр Медведенко щоп’ятниці супроводжує конвой з Одеси до Миколаєва з питною водою. Десятки тисяч 5-літрових бутлів із питною водою привозять вантажівкою.

Про це Медведенко повідомив у Facebook.

Цього тижня, завдяки спільним зусиллям, змогли зібрати та відвезти до Миколаєва 104 тонни питної води. За весь час відвезли вже 594 тонни, зазначив він.

Олександр зауважив, що вони з друзями вже розпочали підготовку до наступного тижня і, як завжди, звернувся по допомогу до небайдужих.

12 квітня під час обстрілів Миколаєва, росіяни пошкодили місцевий водогін.

Департамент житлово-комунального господарства міськради створив онлайн-мапу, на якій вказані пункти розливу технічної та питної води.

Водночас голова обласної військової адміністрації Віталій Кім переконаний, що найкраща перспектива відновлення централізованого водопостачання у місті Миколаєві – відвоювати у росіян тимчасово окуповану територію Херсонщини, по якій йде водогін з Дніпра.