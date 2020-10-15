В Миколаєві медикам видали неякісні засоби індивідуального захисту. Закуплені окуляри та халати не здатні захистити від зараження коронавірусом.

Про це повідомила лікар Миколаївської обласної клінічної лікарні Тетяна Костиненко на своїй Facebook-сторінці.

Медик продемонструвала видані окуляри та халати. За її словами, засоби для захисту очей щільно не прилягають до обличчя, а отже не захищають від потрапляння COVID-19.

“Сьогодні вкотре отримали засоби індивідуального захисту – видали “будь-що”. А раптом підійде. Наприклад, будівельні окуляри, непридатний одноразовий халат… На чому б іще заощадило наше керівництво лікарні, щоб “захистити” персонал?” – повідомила вона.

Костиненко розповіла, що лікарям доводиться декілька годин контактувати з хворими без надійного захисту. Своїм зверненням вона намагається звернути увагу профільних відомств на свавілля відносно медиків.