Про це повідомила лікар Миколаївської обласної клінічної лікарні Тетяна Костиненко на своїй Facebook-сторінці.
Медик продемонструвала видані окуляри та халати. За її словами, засоби для захисту очей щільно не прилягають до обличчя, а отже не захищають від потрапляння COVID-19.
“Сьогодні вкотре отримали засоби індивідуального захисту – видали “будь-що”. А раптом підійде. Наприклад, будівельні окуляри, непридатний одноразовий халат… На чому б іще заощадило наше керівництво лікарні, щоб “захистити” персонал?” – повідомила вона.
Костиненко розповіла, що лікарям доводиться декілька годин контактувати з хворими без надійного захисту. Своїм зверненням вона намагається звернути увагу профільних відомств на свавілля відносно медиків.
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