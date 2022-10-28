Про це повідомили у пресслужбі МЗС КНР.
Телефонна розмова між Ван І та Сергієм Лавровим відбулась 27 жовтня. Під час розмови китайський міністр повідомив, що президент РФ Володимир Путін направив генсеку КНР Сі Цзіньпіню вітальний лист після XX Всекитайського конгресу, що “засвідчує високий рівень взаємної довіри та тверду взаємну підтримку” між країнами.
Він запевнив, що КНР також підтримуватиме Росію під керівництвом Путіна.
“Це законне право Китая та Росії на власний розвиток та відродження, що повністю відповідає тенденціям розвитку часу. Будь-яке намагання заблокувати просування Китаю та Росії ніколи не буде успішним. Китай готовий поглиблювати обміни з Росією на всіх рівнях, просувати китайсько-російські відносини та співпрацю у різних сферах на вищий рівень, приносити більше користі двом народам та забезпечувати велику стабільність у неспокійному світі”, – заявив Ван І.
Лавров своєю чергою також наголосив, що РФ готова зміцнювати свої контакти з КНР на всіх рівнях.
Зазначається також, що очільник МЗС Росії та Китаю “поділились думками щодо України” та міжнародних регіональних питань, які мають “спільний інтерес”.
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