Про це він сказав сьогодні на брифінгу, повідомляє кореспондент #Букв.

За словами очільника МЗС, переговори тривали 11 годин і завершились пізно вночі.

“Загалом вони пройшли в конструктивному дусі. Ми відзначили налаштованість на розв’язання проблеми, з якою прибула іранська делегація. Є згода і розуміння, що потрібне прозоре і неупереджене розслідування”, – сказав він.

За результатами переговорів МЗС визначило три основні домовленості:

– Іран включився в переговорний процес щодо встановлення всіх обставин трагедії, притягнення всіх винних до відповідальності і виплати компенсацій. Процес започатковано.

– Іран погодився виконати всі свої зобов’язання за міжнародними конвенціями у сфері авіації, учасником яких він є.

– Україна домовилася з Іраном щодо того, як структурувати подальший процес перемовин. Він відбуватиметься на кількох рівнях: спілкуватимуться слідчі, технічні експерти, та юристи, “щоб визначити всі обставини, юридичні і технічні нюанси”.

“На основі цієї інформації можна буде підраховувати вже суми збитків. Суми компенсації. Відповіді на запитання, якою буде сума компенсацій наразі немає. Сума не береться з неба, не береться з голови. Вона є результатом врахування всіх чинників. Якщо ми побачимо, що процес іде не туди, штучно затягується, ми готові альтернативного сценарію, щоб будь-яким шляхом забезпечити виплату компенсацій”, – додав Кулеба.

  • 8 січня 2020 року незабаром після зльоту з Тегерана (Іран) літак української компанії МАУ Boeing 737 зазнав аварії. Внаслідок аварії Boeing-737 в Ірані загинули громадяни 7 країн, зокрема, 11 українців.
  • Спочатку в Ірані заявляли про непричетність до катастрофи літака МАУ, однак 11 січня визнали, що літак був помилково збитий ракетою (з розробленого в Росії зенітно-ракетного комплексу “Тор”).
  • 16 січня Канада, Великобританія, Україна, Швеція та Афганістан підписали угоду, в рамках якої визнають Іран винним у катастрофі літака МАУ та вимагають від держави компенсацій.
  • У Франції фахівці завершили розшифровку даних “чорних скриньок” збитого у січні над Тегераном літака МАУ.
  • Українська сторона має три варіанти дій на випадок можливої ​​відмови Ірану від співпраці в розслідуванні катастрофи літака авіакомпанії МАУ.