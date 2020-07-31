Про це він сказав сьогодні на брифінгу, повідомляє кореспондент #Букв.
За словами очільника МЗС, переговори тривали 11 годин і завершились пізно вночі.
“Загалом вони пройшли в конструктивному дусі. Ми відзначили налаштованість на розв’язання проблеми, з якою прибула іранська делегація. Є згода і розуміння, що потрібне прозоре і неупереджене розслідування”, – сказав він.
За результатами переговорів МЗС визначило три основні домовленості:
– Іран включився в переговорний процес щодо встановлення всіх обставин трагедії, притягнення всіх винних до відповідальності і виплати компенсацій. Процес започатковано.
– Іран погодився виконати всі свої зобов’язання за міжнародними конвенціями у сфері авіації, учасником яких він є.
– Україна домовилася з Іраном щодо того, як структурувати подальший процес перемовин. Він відбуватиметься на кількох рівнях: спілкуватимуться слідчі, технічні експерти, та юристи, “щоб визначити всі обставини, юридичні і технічні нюанси”.
“На основі цієї інформації можна буде підраховувати вже суми збитків. Суми компенсації. Відповіді на запитання, якою буде сума компенсацій наразі немає. Сума не береться з неба, не береться з голови. Вона є результатом врахування всіх чинників. Якщо ми побачимо, що процес іде не туди, штучно затягується, ми готові альтернативного сценарію, щоб будь-яким шляхом забезпечити виплату компенсацій”, – додав Кулеба.
- 8 січня 2020 року незабаром після зльоту з Тегерана (Іран) літак української компанії МАУ Boeing 737 зазнав аварії. Внаслідок аварії Boeing-737 в Ірані загинули громадяни 7 країн, зокрема, 11 українців.
- Спочатку в Ірані заявляли про непричетність до катастрофи літака МАУ, однак 11 січня визнали, що літак був помилково збитий ракетою (з розробленого в Росії зенітно-ракетного комплексу “Тор”).
- 16 січня Канада, Великобританія, Україна, Швеція та Афганістан підписали угоду, в рамках якої визнають Іран винним у катастрофі літака МАУ та вимагають від держави компенсацій.
- У Франції фахівці завершили розшифровку даних “чорних скриньок” збитого у січні над Тегераном літака МАУ.
- Українська сторона має три варіанти дій на випадок можливої відмови Ірану від співпраці в розслідуванні катастрофи літака авіакомпанії МАУ.