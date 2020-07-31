Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що під час переговорів України з іранською делегацією щодо компенсацій за збиття під Тегераном українського літака МАУ було досягнуто три основні домовленості.

Про це він сказав сьогодні на брифінгу, повідомляє кореспондент #Букв.

За словами очільника МЗС, переговори тривали 11 годин і завершились пізно вночі.

“Загалом вони пройшли в конструктивному дусі. Ми відзначили налаштованість на розв’язання проблеми, з якою прибула іранська делегація. Є згода і розуміння, що потрібне прозоре і неупереджене розслідування”, – сказав він.

За результатами переговорів МЗС визначило три основні домовленості:

– Іран включився в переговорний процес щодо встановлення всіх обставин трагедії, притягнення всіх винних до відповідальності і виплати компенсацій. Процес започатковано.

– Іран погодився виконати всі свої зобов’язання за міжнародними конвенціями у сфері авіації, учасником яких він є.

– Україна домовилася з Іраном щодо того, як структурувати подальший процес перемовин. Він відбуватиметься на кількох рівнях: спілкуватимуться слідчі, технічні експерти, та юристи, “щоб визначити всі обставини, юридичні і технічні нюанси”.

“На основі цієї інформації можна буде підраховувати вже суми збитків. Суми компенсації. Відповіді на запитання, якою буде сума компенсацій наразі немає. Сума не береться з неба, не береться з голови. Вона є результатом врахування всіх чинників. Якщо ми побачимо, що процес іде не туди, штучно затягується, ми готові альтернативного сценарію, щоб будь-яким шляхом забезпечити виплату компенсацій”, – додав Кулеба.