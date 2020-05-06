Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що внутрішнє авіасполучення в Україні може відновитися улітку, а міжнародне залежить не лише від уряду.

Про це він сказав в ефірі програми “Сніданок з 1+1“.

“Влітку дуже обережно спробуємо розпочати повернення внутрішнього авіасполучення. З міжнародним складніше, бо рішення залежить не лише від нас”, – сказав Кулеба.

Він додав, що зараз багато європейських країн, які є потужними туристичними напрямами, “ламають голови, як це все врегулювати”.

“Протягом літа повноцінного відновлення міжнародного авіасполучення не буде. Так як було колись – такого не буде точно”, – сказав Кулеба.

При цьому він додав, що уряд сподівається, що міжнародне авіасполучення може відновитися з вересня, але за умови, що у світі не буде нової хвилі коронавірусу.

(На відео с 6:55)