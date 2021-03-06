У Міністерстві закордонних справ України (МЗС) назвали попередню причину смертельної дорожньо-транспортної пригоди за участю рейсового автобуса з українською реєстрацією, що прямував за маршрутом Познань-Херсон.

Про це йдеться на сайті МЗС.

“За попередньою версією поліції, водій не впорався з керуванням, внаслідок чого транспортний засіб злетів у кювет та перекинувся”, – йдеться у заяві.

В автобусі було 57 українців. Наразі відомо про 6 загиблих. Ще 35 українських громадян постраждали. Їх ушпиталили до медичних закладів міст Перемишль, Ярослав, Жешув, Любачів та Рудна Мала.

Зазначається, що працівники Генерального консульства України в Любліні виїхали на місце події для надання консульської допомоги та координації взаємодії з польськими компетентними органами в контексті з’ясування всіх обставин трагедії, забезпечення постраждалих необхідною медичною допомогою та організації репатріації загиблих.

Наразі МЗС спільно з Львівською ОДА та перевізником розв’язують питання повернення до України осіб, що не постраждали та тих, які будуть виписані з лікарень найближчим часом.

Нагадаємо, у Польщі сталася дорожньо-транспортна пригода з автобусом, внаслідок якої загинуло 6 громадян України, ще 15 – ушпиталені.