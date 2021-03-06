Про це йдеться на сайті МЗС.
“За попередньою версією поліції, водій не впорався з керуванням, внаслідок чого транспортний засіб злетів у кювет та перекинувся”, – йдеться у заяві.
В автобусі було 57 українців. Наразі відомо про 6 загиблих. Ще 35 українських громадян постраждали. Їх ушпиталили до медичних закладів міст Перемишль, Ярослав, Жешув, Любачів та Рудна Мала.
Зазначається, що працівники Генерального консульства України в Любліні виїхали на місце події для надання консульської допомоги та координації взаємодії з польськими компетентними органами в контексті з’ясування всіх обставин трагедії, забезпечення постраждалих необхідною медичною допомогою та організації репатріації загиблих.
Наразі МЗС спільно з Львівською ОДА та перевізником розв’язують питання повернення до України осіб, що не постраждали та тих, які будуть виписані з лікарень найближчим часом.
Нагадаємо, у Польщі сталася дорожньо-транспортна пригода з автобусом, внаслідок якої загинуло 6 громадян України, ще 15 – ушпиталені.
- Пізніше стало відомо, що кількість постраждалих в результаті аварії з українцями в Польщі зросла до 35 українців. Усім надається необхідна медична та консульська допомога.
- Президент Польщі Анджей Дуда прокоментував смертельну дорожньо-транспортну пригоду з українським автобусом, яка сталася в Підкарпатському воєводстві.