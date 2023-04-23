Заступник глави МЗС Польщі Пьотр Вавжик переконаний, якби Німеччина не загальмувала прийом України до НАТО, російського вторгнення не було б.

Про це він зазначив в інтерв’ю PAP.

За його словами, Україну слід прийняти до Північноатлантичного альянсу якнайшвидше, оскільки це посилить безпеку регіону.

Раніше Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг зауважив, що місце України – в альянсі. Він повторив цю ж думки перед засіданням контактної групи з підтримки України в Рамштайні.

Водночас міністр оборони ФРН Борис Пісторіус заявив, що питання щодо вступу України до НАТО слід вирішувати після закінчення війни.

У польському МЗС висловили незгоду з такою позицією.

На нашу думку, чим швидше це станеться, тим краще, тому що це буде запорукою безпеки не лише для України та Польщі, а й для всього регіону, — пояснив Вавжик.

Також він запевнив, що польська сторона постійно намагається переконати західних партнерів в необхідності такого кроку.

Президент України Володимир Зеленський закликав НАТО відкрити шлях його країни до Альянсу на липневому саміті. Він зазначив, що відсутність політичного запрошення України до НАТО більшість громадян країни альянсу сприйняли б неправильно.