Міністерство закордонних справ України вимагає від Росії роз'яснень з приводу заяви заступника голови МЗС РФ, в якый поставлені під сумнів перспективи перемовин у "нормандському форматі".

Про це повідомляють #Букви.

У вівторок, 15 вересня, під час спільного з президентом Австрії Александром Ван дер Белленом брифінгу у Відні президент Володимир Зеленський анонсував чергову зустріч радників лідерів країн “нормандської четвірки”.

“Тому буде зустріч – не можу обіцяти, але, мені здається, упродовж 10 днів повинна бути, сподіваюся, ще одна зустріч радників, після якої повинна бути зустріч лідерів нормандської четвірки. Принаймні, всі лідери, наскільки мені відомо, підтверджують готовність до зустрічі”, — сказав він.

Згодом у коментарі російським ЗМІ заступника міністра закордонних справ Російської Федерації Андрій Руденко заявив, що інформація, озвучена Зеленським, є неправдивою.

“Я скажу, що це неправда. І на переговорах радників і політрадник в Берліні минулої п’ятниці Дмитро Козак (голова делегації Росії — ред.) чітко сказав, що підстав для проведення нового саміту поки немає”, — заявив він.

В МЗС України наголосили, що Зеленський говорив не про конкретну дату проведення наступного саміту лідерів “нормандського формату”, а про принципову готовність його учасників зустрітися.

Заява Руденка викликає у МЗС питання з приводу того, чи Росія зацікавлена у проведенні саміту. Відомство вимагає роз’яснень.

“Якщо заява Андрія Руденка є чітким сигналом, що Кремль принципово не зацікавлений у проведенні саміту лідерів N4, це ставить під сумнів налаштованість Російської Федерації врегулювати конфлікт. Очевидно, що сьогоднішній недостатньо дипломатичний і дещо емоційний коментар заступника міністра закордонних справ РФ потребує додаткових роз’яснень позиції російської сторони як учасникам “нормандського формату”, так і міжнародному співтовариству”, — наголосили в МЗС.