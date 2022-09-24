Про це повідомляє російське державне пропагандистське видання “РИА Новости” з посиланням на словамиЛаврова на виступі на 77-й сесії Генеральної асамблеї ООН.
“Ми від контактів не відмовляємося, і коли надходять відповідні пропозиції, ми погоджуємося. Хочуть наші партнери потихеньку зустрітися, щоб ніхто про це не дізнався, будь ласка. Але в ситуації, в якій ми зараз перебуваємо, Росія не буде робити жодних перших кроків”, — сказав голова російського МЗС.
Також Лавров заявив, що РФ не відмовляється від переговорів з Україною, “але ті, хто відмовляються, повинні розуміти, що, чим довше вони відмовляються, тим важче, у підсумку, буде домовлятися”.
Водночас очільник відомства також поскаржився, що Захід нібито “закотив істерику” через псевдореферендуми на окупованих РФ територіях, загадавши українського президента.
За словами Лаврова “люди, які проживають там, по суті лише реагують на те, що їм в одному зі своїх інтерв’ю в серпні 2021 року рекомендував президент Зеленський”.
“Тоді він [Володимир Зеленський] порадив усім, хто відчуває себе росіянами, заради блага своїх дітей та онуків іти до Росії. Ось жителі згаданих регіонів так зараз і роблять, забираючи з собою водночас свої землі, на яких століттями жили їхні предки”, — сказав він.
- Президент Франції Емманюель Макрон вважає, що повномасштабна російсько-українська війна має закінчитись виключно за столом перемовин.
- Згідно з джерелами британської інформаційної агенції Reuters, Дмитро Козак, заступник голови адміністрації президента РФ, який курує “українські питання”, сказав Путіну, що, на його думку, мирна угода, якої він досяг з Україною, позбавила б Росію необхідності проводити широкомасштабну війну. Втім, російський лідер відхилив його домовленості.
- За словами генерал-майора Збройних сил України Дмитра Марченка, росіянам дали команду не відкривати вогонь, а вести перемовини з українськими військовими.