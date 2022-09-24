Голова МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що РФ не робитиме перших дипломатичних кроків задля діалогу. За його словами, що чим довше українська сторона відмовляється від переговорів, тим буде важче домовлятися.

Про це повідомляє російське державне пропагандистське видання “РИА Новости” з посиланням на словамиЛаврова на виступі на 77-й сесії Генеральної асамблеї ООН.

“Ми від контактів не відмовляємося, і коли надходять відповідні пропозиції, ми погоджуємося. Хочуть наші партнери потихеньку зустрітися, щоб ніхто про це не дізнався, будь ласка. Але в ситуації, в якій ми зараз перебуваємо, Росія не буде робити жодних перших кроків”, — сказав голова російського МЗС.

Також Лавров заявив, що РФ не відмовляється від переговорів з Україною, “але ті, хто відмовляються, повинні розуміти, що, чим довше вони відмовляються, тим важче, у підсумку, буде домовлятися”.

Водночас очільник відомства також поскаржився, що Захід нібито “закотив істерику” через псевдореферендуми на окупованих РФ територіях, загадавши українського президента.

За словами Лаврова “люди, які проживають там, по суті лише реагують на те, що їм в одному зі своїх інтерв’ю в серпні 2021 року рекомендував президент Зеленський”.