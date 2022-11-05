Речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко прокоментував заяву міністра закордонних справ Ірану Хоссейна Амірабдоллахяна щодо передачі іранських дронів Росії й наголосив, що Україна продовжуватиме вживати заходів, аби унеможливити використання РФ іранської зброї.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

Олег Ніколенко зазначив, що глава МЗС Ірану публічно визнав, що Тегеран передавав бойові дрони РФ нібито за кілька місяців до її повномасштабного вторгнення в Україну. Проте раніше Іран всіляко спростовував постачання озброєння Росії, яке вона використовує у широкомасштабній війні проти України.

Крім того, він зауважив, що іранський міністр принагідно поширив інсинуації про начебто відмову української сторони від зустрічі з іранськими експертами під тиском західних партнерів.

“Україна навчена довіряти лише фактам. Тому МЗС на чолі з Дмитром Кулебою, а також в тісній координації з українськими причетними відомствами, продовжуватиме вживати максимально жорстких заходів, аби унеможливити використання Росією іранської зброї задля вбивств українців та знищення нашої критичної інфраструктури”, – заявив Олег Ніколенко.

А також наголосив, що у Тегерані мають усвідомлювати, що наслідки співучасті в злочинах агресії РФ проти України будуть набагато масштабнішими, аніж вигода від підтримки Росії.

Нагадаємо, що очільник іранського МЗС Хоссейн Амір-Абдоллахіян визнав, що Тегеран продавав Москві свої безпілотники. Водночас посадовець наголосив, що це було ще до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

За його словами, Іран хоче аби війна між Росією та Україною припинилась і сторони відновили перемовини. Він додав, що Іран передавав Росії безпілотники, однак це було “за декілька місяців до війни в Україні”.

“Якщо буде доведено, що Росія використовує ці безпілотники для війни проти України, ми не залишимось байдужими”, – сказав Хоссейн Амір-Абдоллахіян.

Він додав, що проводив перемовини з главою МЗС України Дмитром Кулебою і під час розмови закликав його надати докази, що РФ застосовує іранські БПЛА для атаки на Україну.

Іранський міністр також заперечив що Іран передавав Росії балістичні ракети. “Я хотів би прокоментувати метушню, підняту деякими західними країнами про те, що Ісламська Республіка Іран передала Росії ракети та безпілотники для допомоги у війні в Україні. Те, що вони сказали про наш ракетний сектор, є брехнею”, – сказав він.