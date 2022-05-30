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В МЗС України закликали Reuters не просувати російську пропагандистську лексику

Спікер Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко закликав британське інформаційне агентство Reuters не використовувати та не пропагувати пропагандистську лексику РФ.

Понеділок, 30 травня 2022, 22:54
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Про це він написав у Twitter.

“Reuters, не просувайте російську пропагандистську лексику. Неправильно: промосковська Херсонська область – правильно: Херсонська область, окупована Росією; неправильно: експорт зерна – правильно: украдене зерно; неправильно: військово-цивільна адміністрація – правильно: російська окупаційна адміністрація”, – зазначив Ніколенко.

Спікер МЗС також, на доказ свого зауваження, опублікував відповідний скриншот однієї з новин агентства.

Він додав, що зноска про стандарти агентства наприкінці кожного матеріалу Reuters, “виглядає непереконливою”.

Довідка. Reuters – британське агентство новин і постачальник даних про фінансові ринки, що надає інформаційні повідомлення газетам та іншим засобам масової інформації.
Увагу агентства зосереджено на постачанні фінансових ринків інформацією і торговельними інструментами. Серед інших послуг, найвідоміший аналіз 40 000 компаній, боргових інструментів і трьох мільйонів економічних серій. Конкуренти: Bloomberg L.P. і Dow Jones Newswires. З квітня 2008 — частина агентства Thomson Reuters. Одне з найбільших у світі міжнародних агентств новин, яке працює в інформаційній галузі вже понад 150 років.
Протягом трьох місяців 2011 року Університет Рузвельта в США проводив академічне дослідження, яке засвідчило, що в 50 опублікованих за цей період статтях було допущено 1100 “етичних” помилок. Дослідження містить висновок про те, що висвітлення близькосхідного конфлікту новинним агентством базується на симпатіях до палестинців. Окрім цього, під час конфлікту 2008 року в Південній Осетії кілька російських і українських ЗМІ звинуватили агентство в публікації підроблених фотографій з Грузії. На них один і той же чоловік на різних фотографіях грав різні ролі.

Теги: МЗС України, Олег Ніколенко, пропаганда рф, пропагандистська лексика, Reuters

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